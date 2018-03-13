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13.03.2018 21:56
Рубрика: Общество

Космос улыбается

На МКС летит новый астронавт-робот
Текст: Наталия Ячменникова
Российская газета - Федеральный выпуск №7515 (52)
На МКС появится еще один член экипажа - первый интерактивный мобильный помощник для космонавтов CIMON (Crew Interactive MObile CompanioN). Если совсем просто - свободно летающий и говорящий шарообразный робот. Размером с медбол, а весит всего около 5 кг. Работает на основе искусственного интеллекта, поэтому способен активно обучаться разным навыкам.
У "летающего мозга" есть моторы и пропеллеры для передвижения по станции и тысяча фраз в базе - для общения с экипажем. Фото: AP У "летающего мозга" есть моторы и пропеллеры для передвижения по станции и тысяча фраз в базе - для общения с экипажем. Фото: AP
У "летающего мозга" есть моторы и пропеллеры для передвижения по станции и тысяча фраз в базе - для общения с экипажем. Фото: AP

Без преувеличения CIMON - симпатяга: улыбка в "пол-лица". Передвигаться по космической станции он будет с помощью моторов и пропеллеров. Уже знает около 1 тысячи предложений, чтобы общаться с экипажем. Кстати, у робота на орбите заведомо будет друг: машину научили распознавать лицо и голос астронавта ЕКА, немецкого геофизика доктора Александра Герста. Именно Герст приложил руку к "физиономии" робота. Гуляет шутка: в знак благодарности тот даже выучил несколько любимых песен астронавта.

Фото: SpaceX Flickr/РИА Новости
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Нового робота придумали инженеры из Airbus и IBM. Сделали его по технологии 3D-печати из пластика и металла. "CIMON - персональный помощник. Мы хотим изучить психологические последствия длительных космических полетов для членов экипажа и опробовать подходящие контрмеры, особенно те, которые снижают стресс. Мы будем уделять особое внимание интеллектуальному анализу и взаимодействию между людьми и ИИ", - говорит руководитель проекта Тиль Эйзенберг.

Робот присоединится к доктору Герсту на борту МКС во время предстоящей миссии Horizon Европейского космического агентства с июня по октябрь. После завершения функциональных испытаний системы предстоит выполнить три теста: Герст и его электронный помощник будут экспериментировать с кристаллами, собирать кубик Рубика и проведут сложный медицинский эксперимент, где CIMON в полной мере должен продемонстрировать качества "умной" подвижной камеры.

Надо сказать, что уже сейчас "летающий мозг" оснащен системой раннего предупреждения о технических неполадках. А значит в состоянии помочь повысить эффективность работы и уровень безопасности. Будущие же версии CIMON теоретически могут включать в себя лазерные указатели, механические руки, а также способность говорить с выражением, если космонавт грустит или сердится.

Робот будет не только помогать астронавтам выполнять рутинные задачи, но и самостоятельно предлагать решения поставленных задач. Это очень важно, учитывая перспективу длительных полетов на Луну или Марс. Как считают ученые, "социальное взаимодействие" между космонавтами и машинами с эмоциональным интеллектом сыграет важную роль в успехе таких миссий.

Досье "РГ"

Какие роботы сейчас находятся на МКС?

На внешней поверхности МКС космический манипулятор Canadarm2 с "насадкой" Dextre, японский манипулятор JEMRMS для обслуживания негерметичной платформы EF модуля "Кибо", два российских механических грузовых манипулятора "Стрела". Внутри МКС находятся американский робот-андроид Robonaut R2 и японский "робот-кукла" Kirobo.

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