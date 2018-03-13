На полигоне "Широкий лан" из-за пожара погиб украинский военный

Один украинский военнослужащий погиб, семеро пострадали в результате пожара, произошедшего на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области. Об этом сообщает портал "Левый берег" со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВСУ.

"Во время пожара один военнослужащий получил травмы, не совместимые с жизнью, семь получили ожоги различной степени. Пострадавших доставили в Николаевский военный госпиталь. Угрозы жизни пострадавшим военнослужащим нет", - проинформировали в ВСУ.

Пожар возник из-за нарушения правил безопасности при использовании печки в ночное время. По данным советника министра обороны Украины Юрия Бирюкова, один из солдат плеснул бензин в, как ему казалось, погасшую буржуйку. Однако там что-то тлело, и вспыхнувший огонь перекинулся на истопника.

Около 4:00 утра военнослужащие предприняли меры по эвакуации личного состава и ликвидации возгорания. По факту пожара и гибели военнослужащего проводится служебное расследование, генпрокуратура завела уголовное дело.

Накануне полигон "Широкий лан" уже попадал в центр внимания СМИ. Как оказалось, палаточный городок ВСУ здесь утонул в грязи. Фотоподтверждения этого появились в социальных сетях.

Бирюков на своей странице в Facebook объяснил ситуацию природными условиями и ведущимся строительством. По его словам, на полигоне под 15-сантиметровым слоем чернозема скрывается глина, в которую из года в год топят песок и щебень. Между тем в комментариях к этому посту люди стали интересоваться, зачем на "Широкий лан" каждую зиму загоняют военных, если потом они тонут в весенней грязи.