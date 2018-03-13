Назван самый популярный Центробанк

Самым популярным Центральным банком в Twitter стал ЦБ Индонезии, у которого насчитывается 625 тысяч подписчиков, пишет Bloomberg.

В тройку центральных банков с самым большим количеством подписчиков вошли также ЦБ Мексики и Федеральная резервная система США.

Самый популярный микроблог Банка Индонезии содержит около 12 тысяч записей, в основном о ставке рефинансирования и инфляции. Есть и видеоклипы, к примеру, о том, как отличить подделку.

В 2017 году сообщалось, что ЦБ России планирует проводить опросы о том, насколько россиянам понятны сообщения регулятора.