Названия для российского вооружения активно предлагают иностранцы

Министерство обороны России во вторник объявило о старте финального этапа конкурса по выбору названий для трех новейших образцов российских стратегических вооружений.

Специальный сервис (http://vote.mil.ru/) для приема предложений граждан заработал на официальном сайте военного ведомства 1 марта. Именно в этот день президент России Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному собранию и представляя новые разработки российских ученых в оборонной отрасли, предложил всем россиянам поучаствовать в выборе названий для новинок.

Имя требуется боевому лазерному комплексу, крылатой ракете с малогабаритной ядерной энергетической установкой и уникальному беспилотному подводному аппарату, способному нести ядерные боеголовки. На первых этапах все желающие присылали свои варианты. В частности, были предложены такие названия, как "Чебурашка", "Светлячок", "Песец", "Карасик", "Горлица", "Жар-птица" и "Капитошка".

"Проведен анализ всех поступивших предложений, по результатам которых определены по 50 наиболее популярных названий для каждого образца вооружения. На финальном этапе интернет-пользователям предоставляется возможность выбрать названия из них", - пояснили в Минобороны.

Военные рассказали, что за 12 дней специальный раздел сайта посетили посетило более 870 тысяч пользователей. И что самое любопытное - около трети из них являются гражданами иностранных государств. Гости сайта прислали в общей сложности более 245 тысяч предложений с названиями для образцов вооружений.

В настоящий момент в конкурсе по выбору имени для боевого лазера лидируют "Зайчик", "Луч" и "Офтальмолог". Для беспилотника - "Посейдон", "Язь" и "Кракен". Для ракеты - "Зевс", "Нежданчик" и "Сталин". Голосование по выбору названий для оружия продлится до 16 марта.