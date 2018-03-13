Николь Кидман сыграет в новом сериале HBO

Николь Кидман сыграет в новом шоу HBO The Undoing, сообщает Deadline.

Сценаристом шоу выступит Дэвид Э. Келли. С ним австралийская актриса, которая выступит также продюсером проекта, уже ранее сотрудничала при работе над первым сезоном разговорной мыльной драмы "Большая маленькая ложь". Для сериала будет адаптирован психологический триллер Джин Ханфф Корелиц "Ты должна была знать".

В центре сюжета - врач-терапевт Грейс Сакс (Кидман), живущая идеальной жизнью: у нее прекрасные отношения с мужем и любимый сын, который ходит в элитную школу. У Сакс должна вот-вот выйти книга о семейной идиллии, в которой она рассказывает, что женщинам при выстраивании отношений стоит быть внимательными уже на первом свидании, т.к. дурной нрав мужчин полностью скрыть нельзя.

Но вскоре самым неприятным образом в жизнь врача-писательницы начинают входить проблемы - ее жизнью начинает интересоваться полиция, а любимый муж внезапно исчезает, а после и вовсе выясняется, что он на самом деле другой человек.

Героине предстоит взять себя в руки и попробовать начать все заново, вооружившись собственными советами и заботой о сыне.

Напомним, что сейчас Кидман задействована в продолжении "Большой маленькой лжи", среди основного состава которого планируется появление Мэрил Стрип, а не так давно она поделилась своими насекомоядными пристрастиями.