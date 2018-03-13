Новое правительство Германии приступит к работе в среду

В среду в Германии официально появится долгожданное правительство. Сначала депутаты бундестага проголосуют по кандидатуре Ангелы Меркель, которую президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер выдвинул на пост федерального канцлера. Теперь уже нет сомнений, что 63-летняя Меркель займет его четвертый раз подряд. По традиции она отправится прямиком в резиденцию главы государства - берлинский дворец Бельвью, а затем вернется в стены парламента, где принесет присягу. Ну а потом Штайнмайер назначит министров, предложенных канцлером. Когда с формальностями будет покончено, новое правительство соберется на первое заседание - спустя почти полгода после сентябрьских выборов.

Накануне Ангела Меркель возглавляющая Христианско-демократический союз, ее партнер по консервативному лагерю, председатель баварского Христианско-социального союза Хорст Зеехофер и исполняющий обязанности сопредседателя Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц поставили свои подписи под текстом коалиционного соглашения. С каждым разом оно становится все менее увесистым. Так, в 2005 году, когда Меркель только пришла к власти, документ занимал 191 страницу, в 2013-м - 186, а на этот раз авторы уложились в 177 страниц. Да и вообще нынешняя "большая коалиция" стала самой маленькой за последние 12 лет. Если в 2005-2009 годах у консерваторов и социал-демократов было в совокупности 73 процента мест в бундестаге, следующая "черно-красная" коалиция могла рассчитывать почти на 80 процентов. А теперь на блок ХДС/ХСС и СДПГ приходится лишь около 56 процентов мандатов.

Поскольку других вариантов у консерваторов не оставалось, им пришлось пойти на уступки социал-демократам и поделить места в правительстве поровну: каждой из партий досталось по шесть министерских портфелей. Не забыли и про принцип гендерного равенства: и от ХДС, и от СДПГ в кабинет министров вошли по трое мужчин и по три женщины. Еще трех глав ведомств назначил баварский ХСС.

Пожалуй, главной новостью стал переход его бессменного в течение десяти лет председателя Хорста Зеехофера в кресло министра внутренних дел. От столь заманчивого предложения Ангелы Меркель 68-летний политик отказаться не смог, хотя прежде выступал ее непримиримым оппонентом по многим вопросам, особенно в миграционной политике. Теперь ФРГ займет более жесткий курс по сравнению с тем, что проводила Меркель в разгар кризиса с беженцами. Берлин вводит квоту на их приток в страну - не более 220 тысяч человек в год. А по программе воссоединения семей в Германию смогут приезжать каждый месяц не более тысячи родственников мигрантов.

Ну а самый популярный пост - министра иностранных дел - достался 51-летнему Хайко Маасу из СДПГ. А вовсе не его однопартийцу Зигмару Габриэлю, который возглавлял МИД ФРГ весь прошлый год, или теперь уже экс-председателю партии Мартину Шульцу, мечтавшему о роли шефа немецкой дипломатии. Выбор в пользу Мааса, занимавшего с 2013 года должность министра юстиции и не имевшего дело с мировой политикой, стал настоящим сюрпризом. Профессиональный юрист, он прослыл защитником демократических свобод, выступая против создания электронных баз данных и применения электронных браслетов. Правда, серия терактов в Европе заставила его пойти на уступки министерству внутренних дел. Настоящая страсть Хайко Мааса - триатлон. Такой человек должен уметь рассчитывать силы и в политике, полагают эксперты. А еще Маасу не занимать собранности и чувства стиля: недаром он происходит из семьи военного и портнихи. Да и рос немецкий денди на границе с Францией - в земле Саар. Пару лет назад его даже признали самым стильным политиком Германии.