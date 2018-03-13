"Новотранс" проведет российское зерно в Европу по кратчайшему пути

На Российском инвестиционном форуме, прошедшем в Сочи, Группа компаний "Новотранс" представила инвестпроект LUGAPORT. Он привлек внимание правительства страны, руководства регионов. В "Новотрансе" в начале этой недели приступили к практической реализации проекта. В Минтрансе и Минсельхозе уверены, что создание в Северо-Западном регионе страны терминала, ориентированного на перевалку зерна, позволит кратно увеличить экспортный потенциал отечественных сельхозпроизводителей.

В рамках реализации проекта на территории МТП Усть-Луга "Новотранс" планирует, в частности, построить экспортный специализированный зерновой терминал с объемом хранения 300 тыс. тонн и пропускной способностью 5-6 млн тонн зерна в год.

"России необходимо увеличение экспортных возможностей для сельхозпроизводителей. Это одно из важнейших направлений развития экономики страны. В отрасль необходимо активно инвестировать. Об этом говорится в поручениях президента страны. В Группе компаний "Новотранс" расценили их в качестве прямого указания к действию.

Сейчас в Северо-Западном регионе России нет ни одного специализированного зернового терминала, где бы осуществлялась перевалка. В то же время урожайность этих культур в стране из года в год растет. Формирование инновационной инфраструктуры морских портов, их развитие и интеграция в современные транспортные узлы обозначены в "Стратегии развития морской деятельности РФ до 2030 года", утвержденной Правительством РФ 8 декабря 2010 года (распоряжение №2205-р), а также в Морской доктрине Российской Федерации (утв. Президентом РФ 26.07.2015). Приняв решение вкладывать собственные средства в строительство экспортного зернового терминала "с нуля", мы делаем инвестиции в будущее на благо отечественной экономики и государства в целом. Понимая, что проблема требует скорейшего решения, мы на этой неделе приступили к проектным работы по созданию зернового терминала", - заявил, представляя проект, президент группы компаний "Новотранс", член Правления РСПП Константин Гончаров.

"Специализированный зерновой терминал на северо-западе страны, безусловно, откроет для российских аграриев кратчайший и самый выгодный морской путь в Европу, позволит им за счет понятной и дешевой логистики прийти на западные рынки с конкурентными ценами и большими объемами", - подчеркнул, выступая на презентации проекта президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

По мнению генерального директора агентства InfraNews Алексея Безбородова, на рынке не первый год наблюдается серьезный дефицит зерновых терминалов. Большинство из них сосредоточены в южной части страны, в то время как на Северо-Западе их нет.

Вот как оценивает новый проект А. Безбородов: "О необходимости наращивания экспортных поставок российского зерна действительно неоднократно заявляли представители агропромышленного комплекса. При этом особое внимание уделялось созданию транспортной инфраструктуры именно на территории России. Проект в этом смысле предлагает оптимальное решение проблемы экспорта зерновых в Европу. Терминал "Новотранса" де-факто заберет перевалку зерновых у порта Лиепая в размере более 710 тыс. тонн. И это, безусловно, уникальное событие, когда частная компания в столь непростое время вкладывает собственные средства в развитие экспортного потенциала страны, ее транспортного и агропромышленного комплексов. Нет сомнения в том, что зерновой терминал на Северо-Западе будет построен и вскоре уже заработает".

Генеральный директор Института экономики и развития транспорта (дочернее общество ОАО "РЖД") Фёдор Пехтерев считает, что строительство зернового терминала в рамках проекта LUGAPORT имеет хорошие перспективы.

Вот, что он говорит: "У проекта большой потенциал в плане наращивания экспорта российских зерновых в европейские страны за счет выгодного географического расположения и возможности приема судов с большим водоизмещением. Кроме того, проект хорошо вписывается в планы переключения грузопотока с портов Прибалтики. Уверен, что уже в ближайшей перспективе проект будет способствовать положительным изменениям в аспекте увеличения экспортного потенциала российского агропромышленного комплекса".

Зерновой терминал примет первые суда уже через 4 года. Фото: Долгов Дмитрий

Проект считают перспективным и в Минсельхозе. Директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Министерства сельского хозяйства РФ Анатолий Куценко на презентации проекта в Сочи также отметил высокую значимость реализации проекта для наращивания экспортного потенциала России в Северо-Западном направлении. По его словам, строительство зерновых терминалов является одним из приоритетных направлений деятельности Минсельхоза.

К этому А.Куценко добавляет: "Отрадно, что крупные компании проявляют интерес к вложению инвестиций в российский аграрный сектор. Строительство специализированного зернового терминала позволит значительно расширить перевалочные, элеваторные, мощности по хранению, что станет важным шагом к увеличению объемов экспорта зерна и сельскохозяйственных грузов".

Россия является крупнейшим мировым экспортером пшеницы. Вместе с этим активно развивается инфраструктура зернового рынка: ведется строительство новых портовых терминалов, совершенствуются механизмы приемки, доставки и перевалки зерна.

"Проект LUGAPORT - это масштабный, перспективный и социально-значимый для всей страны объект, тем более важный на нынешнем этапе развития агропромышленного комплекса, когда от темпа и слаженности работы всех участников логистической цепочки движения сельхозпродукции на экспорт зависит объем присутствия России на мировом рынке", - подытожил Анатолий Куценко.

На презентации проекта в Сочи его потенциальные возможности положительно оценил и заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский.

Еще один терминал проекта www.lugaport.com будет предназначен для экспорта и импорта пищевых продуктов и включит в себя крытые напольные склады объемом 100 тыс. тонн.

Также планируется построить три причальных стенки генеральных и навалочных грузов на импорт и экспорт. На причалах будет осуществляться перегрузка чугуна, окатыша, железорудного концентрата, руды, сортовой металлопродукции. Для хранения грузов в проекте предусмотрен склад с бетонным покрытием и распределенной нагрузкой 20 тонн/кв. м. В сутки весь терминал будет способен принимать до 1100 вагонов.

В ГК "Новотранс" уточнили, что терминал LUGAPORT включит в себя пять причалов для судов с осадкой до 15,5 м. Причалы глубиной 16,5 м рассчитаны на суда до 320 м класса Panamax, New-Panamax, Baby-Capesize.

"Проектные работы мы начали совместно с ЗАО "ГТ Морстрой" - крупнейшим специализированным проектным институтом. Первые наработки уже сделаны. Получены варианты компоновки морского терминала. Проектировщик силами собственной изыскательской партии приступил к выполнению комплекса инженерно-геологических изысканий. В права собственности на участок вступили. Есть уверенность, что уже через 3 - 4 года универсальный терминал LUGAPORT примет первые суда", - сообщил руководитель оператора терминала Алексей Жарков.

Объем инвестиций в проект "Новотрансе" официально не разглашают. По оценкам экспертов, он составят не менее 20 млрд рублей.

По мнению опрошенных участников рынка, LUGAPORT попал в тренд. Озвученная не так давно главой государства программа по переориентированию грузопотоков с портов стран Балтии на отечественные предприятия предполагает реализацию подобных проектов.

Очередной этап развития проекта будет представлен в рамках Петербургского международного экономического форума, где для руководителей государства, профильных ведомств и экспертов состоится показ натурного макета и состоится презентация новых возможностей проекта.