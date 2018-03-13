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13.03.2018 18:50
Рубрика: Экономика

"Новотранс" проведет российское зерно в Европу по кратчайшему пути

Текст: Валерий Львов
На Российском инвестиционном форуме, прошедшем в Сочи, Группа компаний "Новотранс" представила инвестпроект LUGAPORT. Он привлек внимание правительства страны, руководства регионов. В "Новотрансе" в начале этой недели приступили к практической реализации проекта. В Минтрансе и Минсельхозе уверены, что создание в Северо-Западном регионе страны терминала, ориентированного на перевалку зерна, позволит кратно увеличить экспортный потенциал отечественных сельхозпроизводителей.
Проект предусматривает строительство пяти причалов для крупнотоннажных судов. Проект предусматривает строительство пяти причалов для крупнотоннажных судов. Фото: Долгов Дмитрий
Проект предусматривает строительство пяти причалов для крупнотоннажных судов. Фото: Долгов Дмитрий

В рамках реализации проекта на территории МТП Усть-Луга "Новотранс" планирует, в частности, построить экспортный специализированный зерновой терминал с объемом хранения 300 тыс. тонн и пропускной способностью 5-6 млн тонн зерна в год.

"России необходимо увеличение экспортных возможностей для сельхозпроизводителей. Это одно из важнейших направлений развития экономики страны. В отрасль необходимо активно инвестировать. Об этом говорится в поручениях президента страны. В Группе компаний "Новотранс" расценили их в качестве прямого указания к действию.

Сейчас в Северо-Западном регионе России нет ни одного специализированного зернового терминала, где бы осуществлялась перевалка. В то же время урожайность этих культур в стране из года в год растет. Формирование инновационной инфраструктуры морских портов, их развитие и интеграция в современные транспортные узлы обозначены в "Стратегии развития морской деятельности РФ до 2030 года", утвержденной Правительством РФ 8 декабря 2010 года (распоряжение №2205-р), а также в Морской доктрине Российской Федерации (утв. Президентом РФ 26.07.2015). Приняв решение вкладывать собственные средства в строительство экспортного зернового терминала "с нуля", мы делаем инвестиции в будущее на благо отечественной экономики и государства в целом. Понимая, что проблема требует скорейшего решения, мы на этой неделе приступили к проектным работы по созданию зернового терминала", - заявил, представляя    проект,  президент группы компаний "Новотранс", член Правления РСПП Константин Гончаров.

"Специализированный зерновой терминал на северо-западе страны, безусловно, откроет для российских аграриев кратчайший и самый выгодный морской путь в Европу, позволит им за счет понятной и дешевой логистики прийти на западные рынки с конкурентными ценами и большими объемами", - подчеркнул, выступая на презентации проекта президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

По мнению генерального директора агентства InfraNews Алексея Безбородова, на рынке не первый год наблюдается серьезный дефицит зерновых терминалов. Большинство из них сосредоточены в южной части страны, в то время как на Северо-Западе их нет.

Вот как оценивает новый проект А. Безбородов: "О необходимости наращивания экспортных поставок российского зерна действительно неоднократно заявляли представители агропромышленного комплекса. При этом особое внимание уделялось созданию транспортной инфраструктуры именно на территории России. Проект в этом смысле предлагает оптимальное решение проблемы экспорта зерновых в Европу. Терминал "Новотранса" де-факто заберет перевалку зерновых у порта Лиепая в размере более 710 тыс. тонн. И это, безусловно, уникальное событие, когда частная компания в столь непростое время вкладывает собственные средства в развитие экспортного потенциала страны, ее транспортного и агропромышленного комплексов. Нет сомнения в том, что зерновой терминал на Северо-Западе будет построен и вскоре уже заработает".

Генеральный директор Института экономики и развития транспорта (дочернее общество ОАО "РЖД") Фёдор Пехтерев считает, что строительство зернового терминала в рамках проекта LUGAPORT имеет хорошие перспективы.
Вот, что он говорит: "У проекта большой потенциал в плане наращивания экспорта российских зерновых в европейские страны за счет выгодного географического расположения и возможности приема судов с большим водоизмещением. Кроме того, проект хорошо вписывается в планы переключения грузопотока с портов Прибалтики. Уверен, что уже в ближайшей перспективе проект будет способствовать положительным изменениям в аспекте увеличения экспортного потенциала российского агропромышленного комплекса".

Зерновой терминал примет первые суда уже через 4 года. Фото: Долгов Дмитрий

Проект считают перспективным и в Минсельхозе. Директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Министерства сельского хозяйства РФ Анатолий Куценко на презентации проекта в Сочи также отметил высокую значимость реализации проекта для наращивания экспортного потенциала России в Северо-Западном направлении. По его словам, строительство зерновых терминалов является одним из приоритетных направлений деятельности Минсельхоза.

К этому А.Куценко добавляет: "Отрадно, что крупные компании проявляют интерес к вложению инвестиций в российский аграрный сектор. Строительство специализированного зернового терминала позволит значительно расширить перевалочные, элеваторные, мощности по хранению, что станет важным шагом к увеличению объемов экспорта зерна и сельскохозяйственных грузов".

Россия является крупнейшим мировым экспортером пшеницы. Вместе с этим активно развивается инфраструктура зернового рынка: ведется строительство новых портовых терминалов, совершенствуются механизмы приемки, доставки и перевалки зерна.

"Проект LUGAPORT - это масштабный, перспективный и социально-значимый для всей страны объект, тем более важный на нынешнем этапе развития агропромышленного комплекса, когда от темпа и слаженности работы всех участников логистической цепочки движения сельхозпродукции на экспорт зависит объем присутствия России на мировом рынке", - подытожил Анатолий Куценко.

На презентации проекта в Сочи его потенциальные возможности положительно оценил и заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский.

Еще один терминал проекта www.lugaport.com будет предназначен для экспорта и импорта пищевых продуктов и включит в себя крытые напольные склады объемом 100 тыс. тонн.

Также планируется построить три причальных стенки генеральных и навалочных грузов на импорт и экспорт. На причалах будет осуществляться перегрузка чугуна, окатыша, железорудного концентрата, руды, сортовой металлопродукции. Для хранения грузов в проекте предусмотрен склад с бетонным покрытием и распределенной нагрузкой 20 тонн/кв. м. В сутки весь терминал будет способен принимать до 1100 вагонов.

В ГК "Новотранс" уточнили, что терминал LUGAPORT включит в себя пять причалов для судов с осадкой до 15,5 м. Причалы глубиной 16,5 м рассчитаны на суда до 320 м класса Panamax, New-Panamax, Baby-Capesize.

"Проектные работы мы начали совместно с ЗАО "ГТ Морстрой" - крупнейшим специализированным проектным институтом. Первые наработки уже сделаны. Получены варианты компоновки морского терминала. Проектировщик силами собственной изыскательской партии приступил к выполнению комплекса инженерно-геологических изысканий. В права собственности на участок вступили. Есть уверенность, что уже через 3 - 4 года универсальный терминал LUGAPORT примет первые суда", - сообщил руководитель оператора терминала Алексей Жарков.

Объем инвестиций в проект "Новотрансе" официально не разглашают. По оценкам экспертов, он составят не менее 20 млрд рублей.

По мнению опрошенных участников рынка, LUGAPORT попал в тренд. Озвученная не так давно главой государства программа по переориентированию грузопотоков с портов стран Балтии на отечественные предприятия предполагает реализацию подобных проектов.

Очередной этап развития проекта будет представлен в рамках Петербургского международного экономического форума, где для руководителей государства, профильных ведомств и экспертов состоится показ натурного макета и состоится презентация новых возможностей проекта.

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