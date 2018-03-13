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13.03.2018 14:20
Рубрика: Власть

Отряд "Центроспас": 50 тысяч спасенных жизней по всему миру

Текст: Тимофей Борисов
13 марта спасатели из всемирно известного отряда "Центроспас" отмечают свой профессиональный праздник. 26 лет назад было основано это уникальное подразделение.

Полное его название - Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России, аттестованный по международной системе ИНСАРАГ. Во всем мире таких подразделений не более двух десятков. Это означает, что сотрудники центра допущены работать за границей и спасать людей в разных странах мира. В 2016 году "Центроспас" в очередной раз подтвердил звание поисково-спасательного отряда "тяжелого" класса по системе международных стандартов ИНСАРАГ. Поэтому на базе "Центроспаса" проходят обучение и подготовку по мировым стандартам молодые специалисты, в том числе повышают класс иностранные специалисты.

Каждый спасатель отряда владеет несколькими специальностями: инженера, связиста, медика, газосварщика, водолаза, альпиниста, пожарного, кинолога, водителя, спелеолога и др.

Только в течение 2017 года специалисты отряда около 2,5 тысяч раз привлекались к ликвидации ЧС и проведению поисково-спасательных работ, они спасли свыше полутора тысяч человек. А в целом, за 26 лет, спасенных - более 50 тысяч.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области
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Специалисты "Центроспаса" разработали и эффективно применяют аэромобильный госпиталь, аналогов которому в мировой практике не существует. В 2016 году он вошел в тройку глобального реестра чрезвычайных медицинских бригад, созданного Всемирной организацией здравоохранения. Поэтому спасатели отряда могут оказывать квалифицированную медицинскую помощь в зоне бедствий и катастроф в любой точке мира. В декабре 2016 года аэромобильный госпиталь с врачами отряда "Центроспас" работал в Сирии. Российские специалисты оказали высокотехнологичную медицинскую помощь 1500 жителям, пострадавшим от обстрелов боевиков террористических организаций. По завершении гуманитарной операции МЧС России передало аэромобильный госпиталь в дар сирийским врачам.

Еще одна уникальная технология, которую применяют специалисты отряда "Центроспас" - "Глобальный радиус". Ее суть заключается в том, что транспортным самолетом МЧС России Ил-76 в зону бедствия доставляется вертолет легкого класса Бо-105, который в дальнейшем используется для облета пострадавшего района в целях оперативного определения масштабов бедствия, причиненного ущерба и потребности пострадавшего населения в гуманитарной помощи. "Глобальный радиус" находится в трехчасовой готовности к вылету. Оперативность его применения подразумевает упрощенные процедуры выдачи разрешений на пролет воздушного пространства и визовый режим посещения страны, где произошло катастрофическое бедствие. По запросу ООН МЧС России может развернуть данную технологию в зонах катастрофических бедствий.

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