Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ

Очередное историческое достижение покорилось капитану клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину. Минувшей ночью в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипега" (3:2 ОТ) он оформил дубль и забросил свою 600-ю шайбу за карьеру в НХЛ.

Александр стал 20-м игроком в истории лиги, которому покорилась эта отметка - и всего четвертым, кто уложился в менее чем 1000 матчей. На счету Овечкина на данный момент 990 игр. Ранее аналогичного достижения добивались Уэйн Гретцки (718 игр), Марио Лемье (719) и Бретт Халл (900).

Помимо этого, Овечкин - лишь шестой в истории НХЛ, кто забросил 600 шайб, выступая за один клуб. До него это делали Горди Хоу ("Детройт"), Лемье ("Питтсбург"), Бобби Халл ("Чикаго"), Стив Айзерман ("Детройт") и Джо Сакик ("Квебек"/"Колорадо").

"Я ощутил, что сделал. Столько забивали лишь 20 игроков, и большая честь - быть в их числе, - сказал после игры Овечкин. - Ясное дело, что впереди много игр. И когда столько забиваешь, хочется делать это снова и снова".

600 шайб Овечкина вызвали восторженную реакцию не только болельщиков клуба. Действующие хоккеисты других команд и легенды НХЛ не остались в стороне от комментариев и поздравлений.

"Учитывая время, возраст, уровень защитников и вратарей, забивать сейчас крайне трудно. Поэтому тот факт, что ему удается стабильно забивать по 30, 35, 40 голов является поистине уникальным. Но вы по-прежнему можете видеть радость на его лице. Он любит играть и соревноваться. Если у вас это есть, вы добьетесь многого. Похоже, что в его случае это стало рецептом успеха, - сказал лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки, чьи слова приводятся на русскоязычной версии официального сайта лиги. - Мы с ним являемся хорошими друзьями. И если есть кто-то, не выигрававший Кубок Стэнли, но достойный этого, так это он. Он всегда полностью выкладывался ради хоккея, "Вашингтон Кэпиталз" и своей страны".

Все как один подчеркивают стабильность, с которой Александр забивает каждый сезон. Он выступает за "столичных" с 2005 года и поражает неизменной результативностью.

"Да он же вроде бы только что забил 500-й гол... Что за карьера! В худшие годы он забивает по 30 с лишним голов. Такое ощущение, что в каждом сезоне ему удается достигать рубежей в 40, 50 шайб, - удивляется лидер "Чикаго" Патрик Кейн. - Игра меняется, но он по-прежнему находит пути к воротам. Этот его бросок из левого круга вбрасывания, пожалуй, является самым убийственным в лиге. Соперники и по сей день ищут противоядие от этого, но он продолжает забивать с этой точки. Меня впечатляет, что в свой - какой там, 14-й или 15-й - сезон, он продолжает забивать. Просто чума".

Между тем, совсем немного остается до очередного юбилея Овечкина - тысячного матча в НХЛ. Если Александр и дальше будет выходить на лед в каждой встрече, то историческая игра состоится 2 апреля - это будет поединок против "Питтсбурга".

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