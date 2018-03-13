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Появились новые сведения о состоянии актера Валерия Гаркалина

Новость 13.03.2018, 11:18 | Текст: Олег Усков

63-летний советский, российский актер, народный артист России Валерий Гаркалин по-прежнему находится в больнице. Его состояние расценивается врачами как средней тяжести.

Об этом РИА Новости сообщили в НИИ имени Склифосовского сегодня, во вторник.

"Состояние пациента оценивается как средней тяжести, находится он по-прежнему в отделении острых эндотоксикозов", - передает агентство слова своего собеседника.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Гаркалину стало плохо во время гастролей спектакля "Страсть Аполлона", где он должен был сыграть главную роль. Позже дочь артиста Ника рассказала, что отца госпитализировали с диагнозом "воспаление легких".

Некоторое время специалисты оценивали состояния Гаркалина как тяжелое. На минувшей неделе он был переведен из экстренной реанимации в общую.

Валерий Гаркалин родился в 1954 году в Москве. После окончания школы работал слесарем на заводе. Служил в армии. Поступил в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных, которое окончил в 1978-м.

Кинодебют - Грек в "Катале" Бодрова-старшего.

Среди других ролей: "Бедная Саша", "Ширли-мырли" (звездный час - в фильме Гаркалин сыграл несколько ролей), сериалы "Участок", "Остановка по требованию", "Моя прекрасная няня".

В июне 2008 года Валерий Гаркалин перенес тяжелый инфаркт, затем, в ноябре того же года, - повторный.

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