Появились новые сведения о состоянии актера Валерия Гаркалина

63-летний советский, российский актер, народный артист России Валерий Гаркалин по-прежнему находится в больнице. Его состояние расценивается врачами как средней тяжести.

Об этом РИА Новости сообщили в НИИ имени Склифосовского сегодня, во вторник.

"Состояние пациента оценивается как средней тяжести, находится он по-прежнему в отделении острых эндотоксикозов", - передает агентство слова своего собеседника.

Гаркалину стало плохо во время гастролей спектакля "Страсть Аполлона", где он должен был сыграть главную роль. Позже дочь артиста Ника рассказала, что отца госпитализировали с диагнозом "воспаление легких".

Некоторое время специалисты оценивали состояния Гаркалина как тяжелое. На минувшей неделе он был переведен из экстренной реанимации в общую.

Валерий Гаркалин родился в 1954 году в Москве. После окончания школы работал слесарем на заводе. Служил в армии. Поступил в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных, которое окончил в 1978-м.

Кинодебют - Грек в "Катале" Бодрова-старшего.

Среди других ролей: "Бедная Саша", "Ширли-мырли" (звездный час - в фильме Гаркалин сыграл несколько ролей), сериалы "Участок", "Остановка по требованию", "Моя прекрасная няня".

В июне 2008 года Валерий Гаркалин перенес тяжелый инфаркт, затем, в ноябре того же года, - повторный.