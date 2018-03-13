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Рубрика: Происшествия

Поляков осудят в Москве за контрабанду героина под видом сухофруктов

В Мосгорсуд направлено два уголовных дела в отношении граждан Польши, которые, по версии следствия, занимались контрабандой героина под видом сухофруктов, а также сбытом наркотиков. Обвинительное заключение утвердила во вторник, 13 марта, московская прокуратура. Дело в отношении сообщников выделено в отдельное производство, уточнили в ведомстве.

Фото: depositphotos.com
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По версии следствия, один из поляков подыскивал в России покупателя на героин, а второй договаривался с лицами из Афганистана об упаковке наркотиков под видом сушеного винограда и отправке его в нашу страну. В декабре 2016 года подельники заключили контракт на поставку этого продукта весом свыше 13,5 кг - всего предполагалось ввезти более двух тысяч коробок "сухофруктов". Покупатель обещал заплатить за этот товар около 55 тысяч долларов, но сообщил о данном предложении в управление ФСБ России по Москве и Московской области, дав согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятиях. В итоге в феврале 2017-го контрабандисты доставили в Россию груз морем из Афганистана через Иран, а в марте попытались передать его заказчику, после чего были задержаны.

В настоящий момент оба обвиняемых - это мужчины в возрасте 51 и 57 лет - содержатся под стражей.

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