Новости

В Краснодаре пройдет фестиваль белорусского кино 15:51
Подготовка ракеты "Сармат" к новым испытаниям попала на видео 15:51
В Казани состоится крупнейший предпринимательский форум 15:49
В Москве объявили "желтый" уровень опасности 15:45
Под Липецком многодетную мать арестовали за убийство ветерана 15:42
Владимир Путин приедет на Крымский мост 15:35
На Дону осудили водителя автобуса за ДТП с четырьмя погибшими 15:35
Агентство по технологическому развитию занялось импортозамещением в ТЭК 15:31
"ВТБ Арена парк" желает удачи "Зарядью" и "Лужникам" на выставке MIPIM 15:30
Минск утвердил соглашение с Россией об охране "Заповедного Поозерья" 15:30
Дворкович: Власти поддержат "Газпром" из-за угроз ареста его активов 15:28
Жителя Ямала убило вышкой, которую он пытался срубить на дрова 15:27
Савченко требует от СБУ лично пригласить ее на допрос 15:25
Китай запланировал масштабную реформу правительства 15:25
Президент ПАОКа Саввиди принес извинения за свое поведение 15:24
Чрезмерную сонливость назвали симптомом опасной болезни 15:22
Иркутские химики создали средство от свиного гриппа 15:14
Полиция изучает подозрительные посылки, присланные в парламент Британии 15:14
Владимир Путин приехал в Дагестан 15:09
Китай улучшит защиту интеллектуальной собственности 15:07
Гранатометы АГС-17 "Пламя" хорошо зарекомендовали себя в Сирии 15:01
Семейный капитал доказал свою эффективность в Беларуси 15:00
Песков: Путин прибыл в Дагестан 14:55
Вышел первый тизер байопика Сильвио Берлускони Loro 14:55
У москвича изъяли более 60 экзотических животных 14:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
13.03.2018 15:14
Рубрика: В мире

Полиция изучает подозрительные посылки, присланные в парламент Британии

Текст: Юрий Когалов

Британская полиция исследует посылки с неизвестным веществом, отправленные в парламент Соединенного Королевства. Как сообщает ТАСС, подозрительные предметы были получены по почте.

Парламент Британии оцепили из-за подозрительного свертка

В Скотленд-Ярде проинформировали, что об инциденте в северном крыле здания Норман-Шоу было сообщено в 09:49 (12:49 мск), "пострадавших нет, расследование ведется".

В понедельник сюда же были доставлены еще два подозрительных почтовых отправления, но находившееся в них вещество было признано безвредным.

"Полиция исследует содержимое этих писем для установления возможной связи", - заявили в пресс-службе парламента.

Главное сегодня

Владимир Путин приехал в Дагестан
В Плесецке подготовили к испытаниям новую ракету "Сармат"
В Раде обвинили Надежду Савченко в побеге в Россию
Решение о продлении санкций ЕС против России вступило в силу
Горнолыжник Бугаев выиграл "золото" Паралимпиады