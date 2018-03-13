Полиция изучает подозрительные посылки, присланные в парламент Британии

Британская полиция исследует посылки с неизвестным веществом, отправленные в парламент Соединенного Королевства. Как сообщает ТАСС, подозрительные предметы были получены по почте.

В Скотленд-Ярде проинформировали, что об инциденте в северном крыле здания Норман-Шоу было сообщено в 09:49 (12:49 мск), "пострадавших нет, расследование ведется".

В понедельник сюда же были доставлены еще два подозрительных почтовых отправления, но находившееся в них вещество было признано безвредным.

"Полиция исследует содержимое этих писем для установления возможной связи", - заявили в пресс-службе парламента.