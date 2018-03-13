После двухлетнего перерыва открыта продажа билетов из Москвы в Каир

Продажа билетов из Москвы в Каир открыта со вторника. При этом начало регулярных рейсов после более чем двухлетнего перерыва намечено на 11 апреля.

Купить билет можно как на сайте перевозчика, так и в системах бронирования. Так что теперь те, кому нужно в Египет, могут выбрать между транзитными рейсами, где полет может длиться более семи часов, и прямыми, где время в пути 4-4,5 часа.

Регулярные прямые рейсы Москва - Каир - Москва будут выполняться три раза в неделю на воздушных судах Airbus-A320 в/из терминала F аэропорта "Шереметьево", сообщает пресс-служба "Аэрофлота".

По понедельникам, средам и субботам борт будет вылетать из Москвы в 20.50, а прибывать в Каир - в 00.25 по местному времени. А по вторникам, четвергам и воскресеньям вылет из Каира по расписанию намечен на 01.25 (по местному времени),а прибытие в российскую столицу - в 06.50. Кроме того, с 12 июня по 2 июля - на время проведения чемпионата мира по футболу - полеты между столицами России и Египта будут ежедневными, обещает авиаперевозчик.

Российские туристы ждут открытия рейсов в Египет с начала года, напомнил представитель агрегатора Aviasales Янис Дзенис. Если переговоры между авиавластями России и Египта продолжатся, как говорилось ранее, то речь уже пойдет о чартерных направлениях. А с появлением в расписании таких популярных курортов, как Хургада и Шарм-эль-Шейх, доля Египта в туристическом секторе будет расти.