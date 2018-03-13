Найдена потенциально обитаемая планета вблизи Солнечной системы

Астрономы из Японии обнаружили 15 экзопланет, в том числе одну "суперземлю", на которой может быть вода. Все они вращаются вокруг так называемых красных карликов в относительной близости от Солнечной системы.

Как сообщается на сайте Токийского технологического института, вокруг одного из самых ярких красных карликов, K2-155, который находится на расстоянии около 200 световых лет от Земли, вращается три "суперземли", которые немного больше нашей планеты. Наиболее отдаленная от своей звезды - K2-155d - с радиусом вращения в 1,6 раза, превышающим радиус Земли, может находиться в так называемой зоне обитания, когда температура и другие условия не противоречат существованию жизни.

- В нашем трехмерном глобальном климатическом моделировании атмосфера и состав планеты получились подобными Земле, но нет никакой гарантии, что это действительно так, - говорит руководитель исследования Терюки Хирано.

Ключевым результатом исследования стало и то, что планеты, вращающиеся вокруг красных карликов, могут иметь удивительно схожие характеристики с планетами, вращающимися вокруг звезд солнечного типа. В частности, это касается так называемого радиального зазора между планетами.

Как уже сообщала "РГ", буквально на днях стало известно, что ученые из NASA обнаружили воду на планете WASP-39b в созвездии Девы (примерно 700 световых лет от Земли). Чуть ранее еще три экзопланеты были найдены около звезды GJ9827. Это светило находится от нас примерно в 100 световых годах.