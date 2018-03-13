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13.03.2018 15:24
Рубрика: Спорт

Президент ПАОКа Саввиди принес извинения за свое поведение

Текст: Данила Жиляев

Президент греческого футбольного клуба ПАОК российский бизнесмен Иван Саввиди извинился за свое поведение. Текст заявления опубликован на официальном сайте клуба.

Фото: @dalexvip/Twitter
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Саввиди сорвал матч между ПАОКом, занимающим второе место в таблице чемпионата Греции, и лидером турнира АЕКом. В концовке встречи, возмущенный отменой гола своей команды из-за офсайда, он выбежал на поле и угрожал судье, другие официальные лица клуба с трудом смогли его успокоить. Матч не был доигран, позже с осуждением произошедшего выступили ФИФА и УЕФА.

Функционер при этом подчеркнул, что не собирался никому угрожать. По его словам, он выбежал на поле, чтобы защитить своих футболистов и болельщиков своей команды. Саввиди посетовал на в целом негативную обстановку в греческом футболе, отметив, что именно она и побудила его к таким действиям.

Фото: @protagongr/Twitter.com
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"Я сожалею о том, что произошло. Безусловно, я не имел права выходить на поле таким образом. Моя эмоциональная реакция была спровоцирована общей негативной ситуацией, царящей в греческом футболе в последнее время, а так же комплексом неприемлемых и неспортивных событий, произошедших перед окончанием матча ПАОК-АЕК: действиями судьи и контролера матча (гол-офсайд-гол), остановкой игры, протестами, выходом на поле десятков человек обеих команд, - заявил Саввиди. - Все это могло создать взрывоопасную обстановку на стадионе и моей единственной целью было уберечь многотысячный стадион, болельщиков ПАОК от провокаций, беспорядков и человеческих жертв. Поверьте, у меня не было намерений устраивать разбирательства с командой противника или судьями. И, конечно же, я никому не угрожал. К сожалению, как я, так и моя семья, мои коллеги, оказались заложниками насквозь больной футбольной среды. Несмотря бесконечные нападки на всех уровнях, я всегда выступал и буду выступать за справедливый футбол, за честное судейство во всех матчах, за чемпионат, который выигрывается на стадионе, а не в залах суда".

Вместе с тем, пока неясно, какие санкции последуют в связи с инцидентом - а они наверняка могут быть. Самому Саввиди, согласно дисциплинарному регламенту чемпионата Греции, грозит штраф в размере 50 тысяч евро и запрет на посещение матчей сроком от трех до пяти лет. Команда же может быть наказана по-разному - от матча при пустых трибунах вплоть до перевода в более низкий дивизион.

Кстати

Саввиди выбежал на поле с предметом на поясе, похожим на пистолет в кобуре. Интернет-"тролли" с радостью использовали этот повод для создания многочисленных шуток и коллажей. В наиболее "мирных" из них бизнесмена сравнили с Рэмбо и Джеймсом Бондом.

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