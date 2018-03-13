Президент ПАОКа Саввиди принес извинения за свое поведение

Президент греческого футбольного клуба ПАОК российский бизнесмен Иван Саввиди извинился за свое поведение. Текст заявления опубликован на официальном сайте клуба.

Саввиди сорвал матч между ПАОКом, занимающим второе место в таблице чемпионата Греции, и лидером турнира АЕКом. В концовке встречи, возмущенный отменой гола своей команды из-за офсайда, он выбежал на поле и угрожал судье, другие официальные лица клуба с трудом смогли его успокоить. Матч не был доигран, позже с осуждением произошедшего выступили ФИФА и УЕФА.

Функционер при этом подчеркнул, что не собирался никому угрожать. По его словам, он выбежал на поле, чтобы защитить своих футболистов и болельщиков своей команды. Саввиди посетовал на в целом негативную обстановку в греческом футболе, отметив, что именно она и побудила его к таким действиям.

"Я сожалею о том, что произошло. Безусловно, я не имел права выходить на поле таким образом. Моя эмоциональная реакция была спровоцирована общей негативной ситуацией, царящей в греческом футболе в последнее время, а так же комплексом неприемлемых и неспортивных событий, произошедших перед окончанием матча ПАОК-АЕК: действиями судьи и контролера матча (гол-офсайд-гол), остановкой игры, протестами, выходом на поле десятков человек обеих команд, - заявил Саввиди. - Все это могло создать взрывоопасную обстановку на стадионе и моей единственной целью было уберечь многотысячный стадион, болельщиков ПАОК от провокаций, беспорядков и человеческих жертв. Поверьте, у меня не было намерений устраивать разбирательства с командой противника или судьями. И, конечно же, я никому не угрожал. К сожалению, как я, так и моя семья, мои коллеги, оказались заложниками насквозь больной футбольной среды. Несмотря бесконечные нападки на всех уровнях, я всегда выступал и буду выступать за справедливый футбол, за честное судейство во всех матчах, за чемпионат, который выигрывается на стадионе, а не в залах суда".

Вместе с тем, пока неясно, какие санкции последуют в связи с инцидентом - а они наверняка могут быть. Самому Саввиди, согласно дисциплинарному регламенту чемпионата Греции, грозит штраф в размере 50 тысяч евро и запрет на посещение матчей сроком от трех до пяти лет. Команда же может быть наказана по-разному - от матча при пустых трибунах вплоть до перевода в более низкий дивизион.

Кстати



Саввиди выбежал на поле с предметом на поясе, похожим на пистолет в кобуре. Интернет-"тролли" с радостью использовали этот повод для создания многочисленных шуток и коллажей. В наиболее "мирных" из них бизнесмена сравнили с Рэмбо и Джеймсом Бондом.