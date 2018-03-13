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13 марта 2018 г.

Закон Приморского края от 12 марта 2018 года № 257-КЗ "О внесении изменений в статью 6 Закона Приморского края "О прожиточном минимуме в Приморском крае"

Дата подписания 12 марта 2018 г.
Опубликован 13 марта 2018 г.

Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 февраля 2018 года

СТАТЬЯ 1.

Внести в статью 6 Закона Приморского края от 17 ноября 1999 года № 72-КЗ "О прожиточном минимуме в Приморском крае" (Ведомости Думы Приморского края, 1999, № 48, стр. 2; Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2001, № 98, стр. 68; 2006, № 2, стр. 31; 2009, № 130, стр. 129; 2013, № 46, стр. 23) изменения, изложив ее в следующей редакции:

"СТАТЬЯ 6. ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Сведения о величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Приморского края подлежат ежеквартальному официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по статистике в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".".

СТАТЬЯ 2.

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора края А.В.Тарасенко

 

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