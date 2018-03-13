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13 марта 2018 г.

Закон Приморского края от 12 марта 2018 года № 259-КЗ "О внесении изменения в статью 2 Закона Приморского края "О потребительской корзине в Приморском крае"

Дата подписания 12 марта 2018 г.
Опубликован 13 марта 2018 г.

Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 февраля 2018 года

СТАТЬЯ 1.

Внести в статью 2 Закона Приморского края от 3 октября 2001 года № 157-КЗ "О потребительской корзине в Приморском крае" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2001, № 96, стр. 3; 2006, № 2, стр. 28; 2011, № 201, стр. 3; 2013, № 46, стр. 21) следующее изменение:

дополнить словами "и действует до 31 декабря 2020 года включительно".

СТАТЬЯ 2.

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора края А.В.Тарасенко

 

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