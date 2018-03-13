Прогноз: Не менее 60 российских банков могут лишиться лицензии

В 2018 году лицензий могут лишиться не менее 60 российских кредитных организаций, говорится в исследовании "Эксперт РА" "Прогноз банковского сектора в 2018 году: кризис бизнес-модели".

Доля убыточных кредитных организаций с неэффективной бизнес-моделью достигла 25%, что свидетельствует о незавершенности процесса оздоровления банковского сектора.

"В 2018 году мы ожидаем ускорения темпа отзыва лицензий", - констатируют аналитики рейтингового агентства. Под риском окажутся банки, которые не смогли адаптироваться к новой модели надзора, перейти к менее рискованной кредитной политике и адекватному уровню резервирования.

В исследовании делается вывод, что существующие на рынке тенденции могут привести к сокращению количества средних по размеру банков и усилению позиций крупных игроков рынка.