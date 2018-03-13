Прокуроры выявили более тысячи нелегальных свалок в 2017 году

В 2017 году совместно с экологами и активистами была развернута огромная работа по выявлению стихийных и нелегальных свалок. Ее итогом стало обнаружение и закрытие более 1 тысячи таких объектов. Об этом сообщил во вторник на открытом интерактивном форуме надзорного ведомства начальник Главного управления Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук.

По его словам, в прошлом году прокуроры более активно занялись проблемами экологии, которые копились десятилетиями.

"Речь идет о так называемом накопленном ущербе. Главным вызовом Российской Федерации являются накопленные токсичные отходы, уничтожающие слои почвы", - подчеркнул Паламарчук.

По данным Генпрокуратуры, в России ежегодно образуется около 5 млрд тонн отходов, перерабатывается лишь 15 миллионов.

"Всего в стране размещено свыше 30 млрд тонн отходов, которые выводят из оборота ежегодно десятки тысяч гектаров почв", - отметил представитель надзорного ведомства.

Как считают в Генпрокуратуре, решением проблемы могли бы стать территориальные схемы обращения с отходами, закон о которых был принят еще в сентябре 2016 года. Между тем, в ряде регионов они остаются не принятыми, а в подавляющем большинстве регионов идет согласование с Росприроднадзором.

Также в прокуратуре предложили организовать систему мониторинга свалок и скотомогильников с использованием, в том числе, системы ГЛОНАСС. Кроме того, система круглосуточного государственного дистанционного мониторинга должна охватывать и санитарные зоны вокруг полигонов отходов, поскольку они примыкают к населенным пунктам.

Что касается чистоты воздуха, то наибольший уровень загрязнения атмосферы отмечается в 20 российских городах, в том числе Красноярске, Братске, Челябинске, Норильске, Благовещенске, Магнитогорске, Чите.

"Зачастую выбросы в атмосферный воздух осуществляются предприятиями без разрешений или с превышением установленных лимитов. Нередко очистное оборудование не работает, а планы по его замене предприятиями не исполняются", - отметил Паламарчук.

При этом только после вмешательства прокуроров удалось прекратить деятельность загрязняющих атмосферу предприятий в Пермском крае, Амурской и Челябинской областях, в других регионах.

В свою очередь, начальник управления по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества Генпрокуратуры Ольга Шамшина сообщила, что в стране ежегодно в результате деятельности предприятий и транспорта в атмосферу выбрасывается более 30 млн тонн загрязняющих веществ.

При этом, по оценке Генпрокуратуры, уровень оценки загрязнения воздуха недостаточен. А в восьми регионах страны федеральная система мониторинга воздуха отсутствует, в 45 городах с населением более 100 тыс. жителей наблюдение не ведется.

Буквально на днях Генпрокуратура направила указание региональным и природоохранным прокурорам с требованием усилить надзор в этой сфере.