Прокуроры выявили более тысячи нелегальных свалок в 2017 году

Новости

Косачев: Замена госсекретаря США не изменит вектор внешней политики 17:18
Евросоюз согласился с выводами Роспотребнадзора по спиннерам 17:15
Российские паралимпийцы смогут досрочно проголосовать в Пхенчхане на выборах президента 17:12
Российские авиакомпании перевезли в феврале 6,7 млн человек 17:11
Астраханского предпринимателя осудили за гибель троих детей 17:02
Николь Кидман сыграет в новом сериале HBO 16:59
Команда Москвы стала абсолютным победителем в общекомандном зачете Национального чемпионата "Профессионалы будущего" 16:54
Бронеавтомобили "Тайфун-К" получат новые системы защиты 16:53
Трамп: Помпео продолжит восстанавливать позиции США в мире 16:52
Берлускони воплотит итальянский национальный характер 16:44
Движение на МЦК восстановлено 16:40
Директором ЦРУ впервые станет женщина 16:32
В Саратове предложили назвать улицу именем Олега Табакова 16:32
На МЦК снова остановилось движение 16:27
В Таганроге подняли в воздух самый мощный в мире гидросамолет Бе-200ЧС 16:25
Скоростная "Ласточка" соединила Москву и Иваново 16:23
Анализ ДНК показал, кем были обладатели таинственных длинных черепов 16:17
В РФ разработали изменения в правила взимания экологического сбора 16:01
Защитник "Зенита" Маммана будет прооперирован в среду 15:59
Помпео сменит Тиллерсона на посту госсекретаря США 15:55
Беларусь намерена реализовать договоренности с Индией на высшем уровне 15:55
На Бермудах нашли бутылку с загадочным посланием 15:54
Минтранс: Документы о полетах в Египет подпишут до апреля 15:53
Судья Вилков после грубых ошибок продолжит работу в ФНЛ 15:53
Датский принц стал моделью 15:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
13.03.2018 16:26
Рубрика: Общество

Прокуроры выявили более тысячи нелегальных свалок в 2017 году

Текст: Иван Егоров
В 2017 году совместно с экологами и активистами была развернута огромная работа по выявлению стихийных и нелегальных свалок. Ее итогом стало обнаружение и закрытие более 1 тысячи таких объектов. Об этом сообщил во вторник на открытом интерактивном форуме надзорного ведомства начальник Главного управления Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук.

По его словам, в прошлом году прокуроры более активно занялись проблемами экологии, которые копились десятилетиями.

"Речь идет о так называемом накопленном ущербе. Главным вызовом Российской Федерации являются накопленные токсичные отходы, уничтожающие слои почвы", - подчеркнул Паламарчук.

По данным Генпрокуратуры, в России ежегодно образуется около 5 млрд тонн отходов, перерабатывается лишь 15 миллионов.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Инвестор отказался строить мусорный полигон под Владимиром

"Всего в стране размещено свыше 30 млрд тонн отходов, которые выводят из оборота ежегодно десятки тысяч гектаров почв", - отметил представитель надзорного ведомства.

Как считают в Генпрокуратуре, решением проблемы могли бы стать территориальные схемы обращения с отходами, закон о которых был принят еще в сентябре 2016 года. Между тем, в ряде регионов они остаются не принятыми, а в подавляющем большинстве регионов идет согласование с Росприроднадзором.

Также в прокуратуре предложили организовать систему мониторинга свалок и скотомогильников с использованием, в том числе, системы ГЛОНАСС. Кроме того, система круглосуточного государственного дистанционного мониторинга должна охватывать и санитарные зоны вокруг полигонов отходов, поскольку они примыкают к населенным пунктам.

Что касается чистоты воздуха, то наибольший уровень загрязнения атмосферы отмечается в 20 российских городах, в том числе Красноярске, Братске, Челябинске, Норильске, Благовещенске, Магнитогорске, Чите.

"Зачастую выбросы в атмосферный воздух осуществляются предприятиями без разрешений или с превышением установленных лимитов. Нередко очистное оборудование не работает, а планы по его замене предприятиями не исполняются", - отметил Паламарчук.

При этом только после вмешательства прокуроров удалось прекратить деятельность загрязняющих атмосферу предприятий в Пермском крае, Амурской и Челябинской областях, в других регионах.

Воронеж заявил рекордное количество экопроектов

В свою очередь, начальник управления по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества Генпрокуратуры Ольга Шамшина сообщила, что в стране ежегодно в результате деятельности предприятий и транспорта в атмосферу выбрасывается более 30 млн тонн загрязняющих веществ.

При этом, по оценке Генпрокуратуры, уровень оценки загрязнения воздуха недостаточен. А в восьми регионах страны федеральная система мониторинга воздуха отсутствует, в 45 городах с населением более 100 тыс. жителей наблюдение не ведется.

Буквально на днях Генпрокуратура направила указание региональным и природоохранным прокурорам с требованием усилить надзор в этой сфере.

Главное сегодня

Владимир Путин приехал в Дагестан
В Плесецке подготовили к испытаниям новую ракету "Сармат"
В Раде обвинили Надежду Савченко в побеге в Россию
Путин: Олег Павлович Табаков был выдающимся режиссером и актером
Горнолыжник Бугаев выиграл "золото" Паралимпиады