Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Олега Табакова. Актер и художественный руководитель МХТ имени Чехова скончался в понедельник в Москве.

- Олег Павлович Табаков был выдающимся режиссером и актером, творческим, увлеченным, безмерно обаятельным человеком. Поистине народным любимцем. Он всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей, был настоящим центром притяжения для талантливых единомышленников. Его уход - огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, учеников и многочисленных поклонников. Для всей России, - говорится в телеграмме главы государства.

Церемония прощания с Олегом Табаковым пройдет 15 марта. В этот же день он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Олег Табаков сыграл десятки ролей в кино и театре, озвучил популярные детские мультфильмы. Среди его самых известных картин - "Семнадцать мгновений весны", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Человек с бульвара Капуцинов", "Война и мир", "Сирота казанская" и многие другие. Его голосом говорит кот Матроскин из серии мультфильмов про Простоквашино.