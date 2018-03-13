Рапота рассказал, когда Беларусь и Россия подпишут визовое соглашение

Вопрос взаимного признания виз между Беларусью и Россией приближается к разрешению. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Сейчас ведутся интенсивные консультации на уровне министерств иностранных дел по взаимному признанию виз. "Фактически белорусская виза будет признаваться как российская в России, а российская - как белорусская в Беларуси. К этому мы сейчас стремимся", - сказал Григорий Рапота.

Вопрос непростой, но Григорий Рапота выразил надежду, что он будет решен в течение полутора месяцев. Касательно темы роуминга на территории Союзного государства диалог сдвинулся в сторону конструктивных предложений. "Я не жду быстрого решения данного вопроса. Но могу пообещать, что мы от этой темы не отцепимся. Потому что по-другому нельзя", - подчеркнул государственный секретарь.

Продолжаются переговоры по ценам на газ и ряду других актуальных вопросов, в том числе - безопасности. "Есть две программы, одна с 1 января уже начинает реализовываться, вторая на днях должна быть принята. Это "ДНК идентификация" - в интересах следственных органов и здравоохранения. Вторая - по информационной безопасности", - добавил Григорий Рапота и отметил, что это далеко не единичные примеры союзных программ, так или иначе связанных с вопросами безопасности двух государств и их граждан.