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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

По делу о взятке арестован экс-начальник МУРа

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск №7515 (52)
Московский гарнизонный военный суд отправил в следственный изолятор бывшего начальника Московского уголовного розыска генерал-майора полиции в отставке Виктора Трутнева. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве. "По ходатайству следователя в отношении Трутнева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили вчера в суде.

Отставному полицейскому вменяется часть 4 статьи 291.1 "посредничество во взяточничестве в особо крупном размере". В суде добавили, что решение об аресте Виктора Трутнева уже обжаловано его адвокатом, однако дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о вымогательстве взятки было возбуждено после обращения директора АО "Научно-исследовательский технологический институт им. П.И. Снегирева" Игоря Григорьева в управление собственной безопасности ФСБ.

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Генерал Трутнев, по версии следствия, участвовал в вымогательстве оперативниками ФСБ взятки у руководства этого предприятия, которое производит оружейную продукцию, а именно взрыватели. Ранее представители спецслужбы, курирующие деятельность института, обнаружив какие-то недостатки, требовали у руководителей предприятия крупную сумму за отказ в возбуждении уголовного дела. Переговорщиком по поводу передачи взятки и выступил Трутнев.

Дело расследует столичное военно-следственное управление СКР. Кстати, генерал мог бы и не оказаться за решеткой, по крайней мере на период расследования, если бы сотрудничал со следствием. Он же, наоборот, в самый разгар следственных действий внезапно заболел и слег в больницу. Военные следователи прознали через свои источники, что липовую госпитализацию бывшему главному оперу Москвы устроить себе было несложно. Дождавшись официального "выздоровления", представители следствия уже обратились с ходатайством о заключении высокопоставленного в прошлом полицейского под стражу.

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