ФСБ пресекла канал переправки сторонников ИГИЛ в Сирию и Ирак

Канал переправки новобранцев в ряды ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ экстремистской группировки ИГИЛ) перекрыли в Москве, передает ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России на территории города Москвы и Московской области пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы, организовавшей канал нелегальной переправки сторонников ИГ в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях, а также осуществлявшей незаконную легализацию в России мигрантов из Центрально-Азиатского региона", - говорится в сообщении ведомства.

Пока не сообщается число задержанных.