Из калужского монастыря украли иконы на 1,2 миллиона рублей

Прокуратура Калужской области взяла на контроль расследование уголовного дела о краже старинных икон из Свято-Пафнутьевского Боровского монастыря. По данным ведомства, предварительная стоимость двух украденных икон 1,2 миллиона рублей.

Кража была совершена больше месяца назад - примерно с 3 по 6 февраля, но известно о ней стало только сейчас. ОМВД России по Боровскому району было возбуждено уголовное дело по факту хищения двух икон из церкви святого Митрофана.

В облпрокуратуре сообщили, что преступники пока не установленны, ведется розыск. Также устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.