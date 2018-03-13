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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

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Все больше москвичей хотят иметь "умный дом"
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Федеральный выпуск №7515 (52)
Вошедшая еще в прошлом году в ТОП-7 самых умных городов мира, Москва продолжает умнеть. Как информационные технологии будут и дальше облегчать жизнь горожанам? Планами на этот счет поделились вчера специалисты департамента информационных технологий в ходе открытой дискуссии "Цифровой город Москва - итоги 2017 года и образ будущего".

Более 9 миллионов москвичей в мегаполисе активно пользуются Интернетом. В Сеть они выходят в том числе и через публичные точки Wi-Fi, которых в городе уже более 30 тысяч. А Интернет в российской столице - самый дешевый в мире. Взять, к примеру Дубай, где за 1 Гигабайт платят 529 рублей, в Нью-Йорке - 392, Лондоне - 209, а в Москве - всего 64 рубля. Благодаря высокому проникновению информационных технологий во все сферы жизни, с помощью своих гаджетов москвичи получают большинство городских услуг. Они записываются к врачу, оплачивают парковку... Подобных проектов в Москве за год появляется более 300.

Фото: Reuters
Россия вступает в гонку искусственных интеллектов

В столице сосредоточено 80% всех российских ИТ-компаний, это более 30 тысяч компаний, на которых трудятся порядка 556 тысяч человек. Есть и успешные примеры государственно-частного партнерства в этой отрасли. Например, городская система видеонаблюдения - проект города и бизнеса, основанный на сервисных контрактах. В 2012 году, когда появилась идея создать такую систему, проект оказался слишком дорогостоящим. Поэтому было принято решение привлечь операторов связи, которые в тот момент перестраивали в домах свою инфраструктуру связи и тянули оптические сети. Они получили заказ от города на организацию в домах видеонаблюдения, тем самым компании частично компенсировали свои затраты, а город получил готовую систему. Начальник отдела департамента информационных технологий Евгений Альминов рассказал, что в обиход москвичей входят уже технологии "умного дома". Ведут учет потребления ресурсов, обеспечивают энергоэффективность и безопасность жилища. Пока таких жителей в Москве 5% , а к 2025 году их ожидается до 30%.

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