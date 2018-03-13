Как в Ленинском районе распорядились компенсацией от Москвы?

Первое, за что зацепилось внимание во вторничном отчете главы Ленинского района Олега Хромова: за год количество местных жителей, принимающих участие в культурных мероприятиях, выросло больше чем втрое - со 113 тысяч до 390 тысяч человек. Это лучше всего говорит о том, что дела в Ленинском районе идут неплохо - петь, плясать и веселиться люди будут только в хорошем настроении.

Да и с чего бы ему быть плохим? Ленинский район, значительная часть которого шесть лет назад отошла к Москве, получил от столицы солидную компенсацию - 3 миллиарда рублей. У денег этих был ограниченный срок действия: не истратили за пять лет - верните обратно Москве. Три года назад, когда Хромов возглавил Ленинский район, осваивать деньги еще и не начинали. И сегодня своей главной победой глава называет тот факт, что ни копейки из них не пропало впустую.

"Мы построили, реконструировали и отремонтировали 32 социальных объекта, в числе которых 16 детсадов, 9 школ, Молоковская больница, новый корпус Видновского перинатального центра, школа искусств и центр детского развития в поселке Развилка, "жемчужина" нашего города - районный дом культуры, центральный стадион и очистные сооружения в поселке Володарского", - говорит Олег Хромов. К слову, Ленинский район весьма популярен у новоселов. За последние три года его население выросло с 96 тысяч до 130 тысяч человек. И коллапса в садах, школах и поликлиниках не случилось именно потому, что столичные деньги, до того лежавшие мертвым грузом, обратили в активные социальные стройки.

К стройкам у Хромова - особое отношение. Он, например, пока единственный из глав, у кого получилось оформить для части города Видного статус достопримечательного места. Не какое-то отдельное здание поставить на охрану, а сразу несколько улиц со всеми постройками. "Инициатива родилась задолго до меня, а мы вместе с комитетом культурного наследия Подмосковья просто довели ее до логического конца, - рассказывает Хромов. - Видное - уникальный город. Когда-то его отцы-основатели решили, что он будет выстроен по канонам фундаментальной сталинской архитектуры 1950-х годов - высокие потолки, арочные окна, много простора и света, жилые дома с собственными палисадниками". Так и строили, несмотря на то что в те времена был лимит на кирпич. Зато теперь как съемки исторических фильмов, особенно о Прибалтике, где похожая архитектура, так артисты толпами едут в Видное.

От застройки команда Хромова спасла и площадь перед кинотеатром "Искра". Там должен был появиться очередной небоскреб. Стройку остановили, потому что на эту площадь у районного руководства совсем другие планы. "В городе до сих пор нет культурно-досугового места, где можно было бы проводить массовые мероприятия под открытым небом. Например, выпускные балы", - продолжает глава. В этом году власти планируют разработать проект реконструкции территории у "Искры" и обсудить его с жителями, чтобы осенью 2019 года уже подарить видновчанам обновленную площадь. Будет на ней и пешеходная зона, и игровая площадка, и плоскостной фонтан. Благоустройство захватит и расположенный рядом Тимоховский пруд. Его набережная в половодье постоянно затапливается. Есть идея сделать ее двухъярусной. Тогда весной люди смогут гулять по одной набережной, а во все другие времена года - сразу по двум.

В инвестиционном портфеле района - 14 проектов на 5 тысяч рабочих мест

Средняя зарплата на крупных и средних предприятиях Ленинского района сегодня - 61 тысяча рублей. Только за год в муниципалитете создано более 3,5 тысячи рабочих мест. По качеству предпринимательского климата район занимает второе место в Подмосковье. Словом, все очень и очень неплохо. Но мы же помним, какими темпами растет население Ленинского района? "Наши жители продолжают ездить на работу в Москву, что ухудшает и их жизненный комфорт, и дорожную ситуацию", - констатирует Хромов. Впрочем, и на то, что в районе не появляется новых предприятий, он не жалуется. Чего стоит один машиностроительный завод "ДМТГ РУС" - российско-китайское предприятие по производству многофункциональных станков и обрабатывающих центров, которые могут, например, печатать на 3D-принтере автомобильные двигатели или детали для самолетов. Уже в этом году завод наберет 140 сотрудников, а к 2020-му увеличит число работников до 500. И приедут они не из Китая. "Мы предложили готовить кадры в нашем областном колледже "Московия". Уже обучаем студентов. Эти ребята получат работу мечты - высокооплачиваемую и рядом с домом", - говорит глава. Достраивается в районе и крупный торговый комплекс, способный обеспечить работой до 1000 человек. А в инвестиционном портфеле - еще 14 проектов на 5 тысяч рабочих мест. В их числе, например, проекты по производству медицинских товаров, биологических смесей для изготовления косметики или газовых горелок.

..."А с чем лично вы связываете такой всплеск интереса жителей района к культурным мероприятиям?" - поинтересовалась "РГ" у Олега Хромова после отчета. Он улыбнулся: "Да все просто: мы во все районные дела стали активно вовлекать жителей. Раньше они приходили на мероприятия зрителями, а теперь - участниками. А за каждым участником, как известно, тянется группа поддержки".