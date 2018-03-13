Команда Москвы стала абсолютным победителем в общекомандном зачете Национального чемпионата "Профессионалы будущего"

Сборная команда Москвы стала абсолютным победителем Национального чемпионата "Профессионалы будущего" (по методике JuniorSkills) в общекомандном зачете. Юниоры из российской столицы получили 59 медалей: 35 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых.

Москву на соревнованиях представлял 71 школьник. Учащиеся школ столицы показали свои знания в инженерном дизайне, мобильной робототехнике, электронике, кулинарном деле, лабораторном химическом анализе, нейротехнологиях, аэрокосмической инженерии, мехатронике и других областях.

Чемпионат "Профессионалы будущего" проходил с 7 по 9 марта на ВДНХ. В нем приняли участие 450 юниоров в возрасте от 10 до 17 лет из 30 регионов страны.