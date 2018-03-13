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13.03.2018 23:30
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Выход в город

Лучшие театры страны покажут спектакли на улицах Москвы
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск №7515 (52)
Искусство вышло в город. Свои спектакли и перфомансы лучшие театральные коллективы страны - участники престижного фестиваля "Золотая Маска" - бесплатно показывают в непривычных для себя декорациях. Встретить актеров и неожиданно оказаться в "зрительном зале" можно на улицах, вокзалах, торговых центрах и музеях столицы.

"Золотая Маска" впервые вышла в город в 2014 году. Тогда запуск проекта приурочили к 20-летию одноименного театрального фестиваля. Проекту уже пять лет, а потому программу организаторы обещают масштабнее и насыщеннее, чем раньше. В этот раз основной акцент сделан на исторических местах Москвы. Спектакли, например, поставят в здании факультета журналистики МГУ на Моховой улице, Центральном детском магазине, на Ленинградском вокзале... "Для нас самое важное - прямое обращение к людям, к тем, кто живет в Москве, кто приезжает сюда в гости, кто ходит в театр и любит его или пока не стал театральным зрителем", - пояснила генеральный директор национальной премии и фестиваля "Золотая Маска" Мария Ревякина.

Фото: Виктор Дмитриев, Мария Нестратова
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Первыми продвигать искусство в массы вчера взялись артисты новокуйбышевского театра-студии "Грань" из Самарской области. И сразу в самом непривычном для себя месте - на Центральном рынке, что на Рождественском бульваре в центре столицы. Среди торговых рядов режиссер Денис Бокурадзе поставил пьесу Шекспира. Необычно, правда? Это только начало, говорят организаторы.

Следующими эстафетную палочку примут актеры Александринского театра Санкт-Петербурга, которые вечером 24 марта выступят на центральной лестнице журфака МГУ. Удивлять будут представлением-лекцией о разных стилях электронной музыки.

Актеры Александринского театра Санкт-Петербурга вечером 24 марта выступят на центральной лестнице  журфака МГУ

Якутский театр "Олохно" 31 марта спустится в столичное метро. Там пассажирам покажут "Воительницу-Джырыбыну" - фрагмент сказочного спектакля. В центре сюжета - девушка, почувствовавшая в себе волшебную силу. Схватка добра и зла произойдет на одной из станций. На какой именно, организаторы держат пока в секрете.

Центральный детский магазин позаботился о маленьких зрителях. Сюда 7 апреля приедет Санкт-Петербургский музыкальный театр "Карамболь". Его артисты поставят мюзикл по мотивам "Гадкого утенка".

Детская тема продолжится на следующий день, 8 апреля. Спектакль покажут еще одни гости из Петербурга - на этот раз из театра имени Ленсовета. В "Москвариуме" сыграют спектакль, в основу которого легли известные русские народные сказки "Гуси-лебеди", "Белая уточка", "Белая Лебедушка". Выступать артисты будут под аккомпанемент древних музыкальных инструментов.

Завершится фестиваль большим шоу у Большого театра. Уличные гуляния с театральным оттенком там запланированы на 14 апреля.

Кстати

Расписание спектаклей и перформансов опубликовано на сайте фестиваля - goldenmask.ru. Здесь же можно зарегистрироваться на некоторые мероприятия, изучить историю премии и узнать другую информацию. О регистрации лучше заботиться заранее, поскольку спрос на некоторые представления бывает крайне высоким и мест на всех может не хватить.

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