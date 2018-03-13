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13.03.2018 22:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Москва рассчитывает на награды за "Лужники" и "Зарядье" в Каннах

Текст: Любовь Проценко

Москва надеется получить награды за "Лужники" и "Зарядье" на выставке МИПИМ-2018 в Каннах. Такими надеждами поделился  во время открытия стенда Москвы главный архитектор российской столицы Сергей Кузнецов.

"Для нас этот МИПИМ особенно важен, потому что российская делегация в этом году приехала не только для того, чтобы традиционно представить наши проекты на выставке, но и мы надеемся увезти очень значимый трофей - награду премии MIPIM Awards, на которую претендуют сразу два проекта: стадион "Лужники" и парк "Зарядье", - отметил он в своем выступлении. - Оба проекта представлены на нашем стенде, имеют очень большое значение для города, поэтому мы рассчитываем на победу".  

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Напомню, ежегодно  стенд российской столицы на МИПИМ становится площадкой для демонстрации крупнейших строительных проектов, реализующихся в городе, а также насыщенной деловой программы, в рамках которой обсуждаются самые насущные вопросы развития рынка недвижимости, улучшения инвестиционного климата и развития инфраструктуры. Текущая выставка не станет исключением. За три дня, с 13 по 16 марта здесь пройдет целый ряд конференций, участники которых обсудят подготовку города к Чемпионату мира по футболу, новые масштабные проекты и градостроительное будущее Москвы.

Сразу после церемонии открытия, на стенде пройдет сессия "Открой Москву - следуй за чемпионами!". О готовности города к Чемпионату мира по футболу-2018 участникам расскажут  руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черёмин и Сергей Кузнецов. Они поделятся так же наблюдениями,  как участие в крупных международных спортивных мероприятиях влияет на развитие города в целом.

Есть что российской столице показать миру и помимо "Зарядья" и "Лужников". В частности, московская делегация планирует представить презентацию парка "Остров мечты", строящегося в Нагатинской пойме и программу реновации ветхого жилого фонда, стартовавшую в прошлом году. Всего в этом году в выставке "МИПИМ- 2018 принимают участие 20 тысяч специалистов в сфере недвижимости из 100 стран мира.  

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