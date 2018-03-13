Москва рассчитывает на награды за "Лужники" и "Зарядье" в Каннах

Москва надеется получить награды за "Лужники" и "Зарядье" на выставке МИПИМ-2018 в Каннах. Такими надеждами поделился во время открытия стенда Москвы главный архитектор российской столицы Сергей Кузнецов.

"Для нас этот МИПИМ особенно важен, потому что российская делегация в этом году приехала не только для того, чтобы традиционно представить наши проекты на выставке, но и мы надеемся увезти очень значимый трофей - награду премии MIPIM Awards, на которую претендуют сразу два проекта: стадион "Лужники" и парк "Зарядье", - отметил он в своем выступлении. - Оба проекта представлены на нашем стенде, имеют очень большое значение для города, поэтому мы рассчитываем на победу".

Напомню, ежегодно стенд российской столицы на МИПИМ становится площадкой для демонстрации крупнейших строительных проектов, реализующихся в городе, а также насыщенной деловой программы, в рамках которой обсуждаются самые насущные вопросы развития рынка недвижимости, улучшения инвестиционного климата и развития инфраструктуры. Текущая выставка не станет исключением. За три дня, с 13 по 16 марта здесь пройдет целый ряд конференций, участники которых обсудят подготовку города к Чемпионату мира по футболу, новые масштабные проекты и градостроительное будущее Москвы.

Сразу после церемонии открытия, на стенде пройдет сессия "Открой Москву - следуй за чемпионами!". О готовности города к Чемпионату мира по футболу-2018 участникам расскажут руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черёмин и Сергей Кузнецов. Они поделятся так же наблюдениями, как участие в крупных международных спортивных мероприятиях влияет на развитие города в целом.

Есть что российской столице показать миру и помимо "Зарядья" и "Лужников". В частности, московская делегация планирует представить презентацию парка "Остров мечты", строящегося в Нагатинской пойме и программу реновации ветхого жилого фонда, стартовавшую в прошлом году. Всего в этом году в выставке "МИПИМ- 2018 принимают участие 20 тысяч специалистов в сфере недвижимости из 100 стран мира.