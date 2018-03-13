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13.03.2018 20:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На переезд в другой регион семьи решаются не только из-за более высокой зарплаты

Текст: Марина Грицюк, Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7515 (52)
Около десятка регионов России являются настоящим магнитом для внешних и внутренних мигрантов. В остальных численность населения за прошлый год за счет миграции либо мало изменилась, либо уменьшилась.
Эксперты предлагают в критерии оценки работы губернаторов добавить пункт - миграционный приток или отток населения. Если много строят и хорошо платят, проблем с рабочими руками в регионе не будет. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Эксперты предлагают в критерии оценки работы губернаторов добавить пункт - миграционный приток или отток населения. Если много строят и хорошо платят, проблем с рабочими руками в регионе не будет. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Эксперты предлагают в критерии оценки работы губернаторов добавить пункт - миграционный приток или отток населения. Если много строят и хорошо платят, проблем с рабочими руками в регионе не будет. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В цифрах картина выглядит так. Москва пополнилась на 111 тысяч человек. Миграционный прирост в Московской области составил 83 тысячи новых жителей, в Петербурге - 64,5 тысячи, Ленинградской области - 30,8 тысячи. Краснодарском крае - 34,9 тысячи. Новосибирской, Воронежской, Калининградской областях - по 10 тысяч, Тюменской -15,6 тысячи.

Покинуло больше всего жителей Республику Дагестан - 12 716 человек, Омскую область - 9853 жителя, Оренбургскую - 8914 человек.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Исследование: Около четырех миллионов россиян ежегодно переезжают

По мнению руководителя научно-исследовательского центра социально-экономических проблем народонаселения МПСУ Ольги Воробьевой, мотив для переезда может быть много. Это и возможность найти хорошую работу с достойной зарплатой. Этот фактор является ключевым как для внутренних и для внешних мигрантов.

Комфортность и безопасность жизни - чем она выше, чем больше человек из числа россиян и иностранцев будут считать регион привлекательным. Для молодых мигрантов (а самыми легкими на подъем являются люди 20-35 лет) большое значение имеет культурная жизнь и интересный разнообразный досуг. Кроме того, люди предпочитают уезжать туда, где лучше климат или экология, продолжает Ольга Воробьева.

Для того чтобы люди не концентрировались в нескольких регионах России, "оголяя" свои родные места, экономическая и культурная политика должна ориентироваться на выравнивание ситуации по стране, подтягивая уровень отстающих регионов к уровню передовых."И было бы хорошо, если бы среди критериев оценки работы губернаторов появился пункт - миграционный приток или отток населения", - добавляет Воробьева. Тогда они были бы просто вынуждены создавать привлекательные условия для жизни на вверенной им территории.

Где жилья больше?

Лидером строительства стало жилье экономического класса: его возведено, по данным минстроя, 56,4 процента от общего объема ввода и на 11,2 процента больше прошлого года.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Сегодня кардинально меняется модель рынка недвижимости, - считает руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" Олег Репченко. - Если раньше застройщики делали упор на "элитку" и бизнес-класс, то сегодня они переориентируются именно на массовое жилье". Подстегнул к такому пересмотру ориентиров, по мнению эксперта, именно кризис. Дорогое жилье стало оставаться невостребованным. А зачем строить то, что не продается?

"Кризис наглядно продемонстрировал и то, насколько была завышена стоимость жилья в крупных городах, - подчеркивает Репченко. - Завышали эту стоимость перекупщики и те, кто приобретал инвестиционное жилье. С падением доходов дополнительные квартиры не на что стало покупать. Все они вышли в свободную продажу и произошло "сдутие пузыря". Цены начали падать. Это в общем-то естественный процесс. Как только изначально дорогой продукт выходит в массы, его стоимость начинает падать. Так было с дорогими телефонами, автомобилями".

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов / Евгений Гайва

Что касается регионов-лидеров по объему строительства, то, по мнению Репченко, они традиционны. Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург - неизменные точки притяжения региональных мигрантов. Поэтому жилье там всегда будет строиться и находить своих владельцев.

Краснодарский край - единственный регион в России с постоянным теплым климатом - сегодня все больше россиян рассматривают в качестве "дальней дачи". Все больше людей переезжают в теплые края с выходом на пенсию.

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