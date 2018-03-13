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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

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Москвичи создали новый политический Instagram-хит
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск №7515 (52)
Прямо на выходе из метро "Войковская" людей во вторник встречали парни и девушки с указателями "Я выбираю сам!". Те, кто никуда не спешил, по этим направляющим попадали прямо к концертной площадке в парке имени Воровского. Там сразу более сотни общественных организаций впервые устроили выборную агитацию не за кого-то из кандидатов в президенты, а просто за то, чтобы москвичи пришли на участки.
Доля тех, кто считает, что "за нас все уже решено", постепенно  снижается. Фото: Сергей Михеев/ РГ Доля тех, кто считает, что "за нас все уже решено", постепенно  снижается. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Доля тех, кто считает, что "за нас все уже решено", постепенно  снижается. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Скучных разговоров о политике и выборном законодательстве не было: гостям раздали музыкальные инструменты, и каждый сам аккомпанировал московским творческим коллективам. Так аудитории дали понять: все в руках людей в любых обстоятельствах - что на концерте, что на выборах. В подарок москвичи получали значки и стикеры с памятным хэштегом #явыбираюсам. Уже во вторник в соцсетях появились первые фото под объединенной меткой. Как рассказала "РГ" Эльвира Уманская, один из организаторов флешмоба, директор шахматной организации "Каисса", слоган "Я выбираю сам!" будет на всей наглядной агитации. Общественники считают, что в Instagram молодежь будет подписывать так свои фото с избирательных участков и тем самым создаст целый агитационный вал в соцсетях. Не исключено, что тренд будет таким же популярным, как знаменитые фото за руку "следуй за мной".

Фото: kinopoisk.ru
Стивен Сигал хотел бы проголосовать на выборах президента России

Проводить флешмоб у "Войковской" и другие массовые мероприятия решили сами представители некоммерческих организаций. При этом ни на одной из акций не будут призывать голосовать за конкретного кандидата: основная цель в том, чтобы москвичи просто выполнили свой гражданский долг. Десятки самых разнообразных акций уже состоялись: их проводили сообщества патриоток Москвы, шахматистов, художников, активной молодежи - общественники-агитаторы охватили почти все сферы деятельности жителей столицы. "Мы провели свою акцию в Москве 10 марта на 5 тысяч человек, - рассказала руководитель организации "Многомама" Алина Контарева. - Именно там и родился важнейший слоган - "Я выбираю сам!". Его придумала наша аудитория".

И другие общественники подтверждают, что в итоге отношение москвичей к выборам постепенно стало меняться, говорит глава некоммерческого партнерства "Содружество" Ольга Железкина. Доля тех, кто считает, что "все уже решено за нас", постепенно снижается. Это особенно хорошо видно во время анкетирования в ресурсных центрах: посетители признаются в любви Москве и всей России и отмечают, что готовы прийти на избирательные участки.

Деятельность НКО дала свои результаты: почти 70% россиян готовы пойти на выборы

Почти в каждом активном НКО нашлись люди, которые записались в наблюдатели от Общественной палаты Москвы. Как уже писала "РГ", на сайт korpus.opmoscow.ru прислали анкеты 4834 горожанина. Многие из них - 18-20-летние парни и девушки, прошли обучение и теперь точно знают, какие у них права и обязанности на избирательных участках.

"Информации о выборах много, в том числе по линии Центризбиркома, - отметил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. - О голосовании знают все, но инициатива НКО очень важна: многим избирателям не хватает личного общения". Агитаторы будут не только работать в своих центрах, но и продолжат ходить по квартирам москвичей. А руководство городского избиркома на эту предвыборную неделю даже согласилось выделить общественникам помещение, откуда они смогут все вместе координировать работу своих волонтеров. Кстати, судя по оценкам ВЦИОМ, деятельность НКО уже дала определенный результат: почти 70% россиян заявили, что готовы пойти на выборы.

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