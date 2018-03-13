Москву и Иваново свяжет скоростное железнодорожное сообщение

Между Москвой и городом Иваново начнет курсировать скоростной поезд "Ласточка". Первый регулярный рейс состоится 13 марта.

Время в пути составит 3 часа 41 минуту. В составе - пять вагонов, один из них обустроен специальными подъемниками для людей с ограниченными возможностями. Пассажиры смогут посмотреть фильмы, подключиться к интернету.

В пресс- службе губернатора Ивановской области ТАСС рассказали, что вопрос об организации ускоренного электровозного сообщения поднимался неоднократно, но так и находился в подвешенном состоянии из-за отсутствия электрифицированных железнодорожных путей.