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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

За возбуждение ненависти дали срок

Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7515 (52)
Гагаринский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор Владимиру Ратникову по делу о возбуждении ненависти. Он приговорен к 160 часам обязательных работ.

Лидер национал-социалистического движения "Черный блок", он же руководитель московского отделения Комитета "Нация и Свобода" Владимир Ратников (настоящая фамилия - Комарницкий) был признан виновным по части 1 статьи 282 УК РФ. В судебном расследовании было установлено, что в 2011 году он опубликовал на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте" несколько запрещенных расистских песен групп "Коловрат" и "Банды Москвы". Все опубликованные Ратниковым песни к тому времени уже числились в Федеральном списке запрещенных экстремистских материалов.

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Ратникова обвиняли не только в возбуждении национальной ненависти, но и возбуждении ненависти к социальной группе "коммунисты". Эксперты установили, что две из семи опубликованных песен посвящены событиям Второй мировой войны и содержат строки, одобряющие убийства нацистами "красных" или "коммунистов". И, по мнению специалистов, обвинения нельзя считать неправомерными, так как речь идет об одобрении убийств.

По мнению государственного обвинения, все доказательства, представленные прокуратурой и следствием, достоверны, непротиворечивы и хорошо согласуются друг с другом.

Свидетель обвинения нашел песни, вызвавшие неподдельное возмущение, и пожаловался на них с помощью сервиса отправки жалоб, указав на экстремистское содержание. По данным обвинения, доказательств того, что запрещенные песни были выставлены Ратниковым умышленно, преследуя цель распространять их и возбуждать ненависть либо вражду, несомненно достаточно.

Правда, защита обвиняемого пыталась в судебном процессе доказать обратное. По мнению адвокатов Ратникова, психолингвистическую экспертизу делали непрофессиональные эксперты, и как доказательство их выводы против подсудимого признать отказались.

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