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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Голос улиц

"Московская весна" ждет артистов из разных стран
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск №7515 (52)
Фестиваль "Московская весна a cappella" в этом году пройдет с 27 апреля по 9 мая. Улицы и переулки, балконы зданий, магазины и торговые центры столицы на полторы недели превратятся в музыкальные сцены. Приехать в российскую столицу уже пожелали артисты из 15 стран. Цифра не окончательна - заявки оргкомитет принимает до 1 апреля.

Как и в прошлом году, на улицы в большом объеме выльется рок, блюз, джаз, фолк. Исполнять песни артисты будут без музыкальных инструментов - это главное условие музыкального конкурса. Заявки пока прислали коллективы и исполнители из России, США, Великобритании, Италии и Франции. Фестивалем впервые заинтересовались музыканты из Австрии, Германии, Дании, Израиля, Казахстана, Китая, Кореи и Индии, сообщили "РГ" в оргкомитете.

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В прошлом году "Московская весна a cappella" вместе с подобными конкурсами в США и Австрии, вошла в число крупнейших в мире. Из 250 коллективов и сольных исполнителей из 12 стран тогда отобрали 168. Россию представляли 149 групп и артистов из 43 городов, деревень и поселков. Больше всего участников делегировала Москва. Акапельные выступления на улицах города увидели четыре с половиной миллиона человек. Гран-при взяла французская группа Opus Jam, покорившая жюри и московскую публику своими голосами и своим обаянием. Самые популярные хиты мира шестеро парней исполняют в стиле битбокса. Губами и голосом ребята могут имитировать игру целого оркестра. Побороться за победу коллектив планирует и в этом году.

Программу фестиваля организаторы обещают сформировать в апреле - после того, как завершится прием заявок. Тогда же станет ясно, кто и когда, а главное, на каких площадках выступит.

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