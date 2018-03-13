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13.03.2018 16:07
Проект: В регионах

На калужской Доске почета появятся новые лица

13 марта состоялось заседание общественной комиссии по присвоению муниципальных почетных званий под председательством главы городского самоуправления Калуги Александра Иванова. В работе комиссии приняли участие депутаты городской думы, руководители подразделений городской управы и представители общественных организаций.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

В ходе заседания были рассмотрены кандидатуры для занесения на муниципальную Доску почета "Дела и люди", присвоение званий "Заслуженный работник города Калуги" и "Почетный гражданин города Калуги".
На Доску почета будут занесены двадцать калужан, звание "Заслуженный работник города Калуги" планируется присвоить тридцати семи кандидатам.

Фото: Калужская городская Дума
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Звание "Почетный гражданин города Калуги" было рекомендовано присвоить Михаилу Петровичу Краснопивцеву, участнику Великой Отечественной войны, командиру 473-го полка 154-й стрелковой дивизии. Полк под командованием Михаила Краснопивцева одним из первых ворвался в Калугу и участвовал в освобождении города. Михаил Петрович погиб при выходе из окружения в феврале 1942 года у деревни Вышнее Мосальского района Калужской области.

Комиссией было принято решение рекомендовать городской думе утвердить предложенные кандидатуры.

- Все кандидаты были выдвинуты трудовыми коллективами, это люди, многие годы работавшие на благо Калуги, заслужившие уважение своих коллег и внесшие значительный вклад в развитие образования, здравоохранения, социальной сферы, промышленности, бизнеса, строительства и многих других отраслей, важных для нашего города, среди кандидатов также есть представители рабочих династий, уже несколько поколений трудящихся на калужских предприятиях, - подчеркнул Глава городского самоуправления Александр Иванов. - Комиссией также было принято решение присвоить звание "Почетный гражданин города Калуги" Михаилу Краснопивцеву, освобождавшему наш город и павшему на Калужской земле. За последние годы было многое сделано для увековечения памяти наших земляков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной и воинов, участвовавших в освобождении Калуги. В честь Михаила Краснопивцева названа одна из калужских улиц, уверен, что мои коллеги единогласно поддержат предложение присвоить ему почетное звание.

Рекомендованные комиссией кандидатуры будут рассмотрены на заседаниях комитетов и затем утверждены городской думой. Торжественное открытие Доски почета "Дела и люди" традиционно состоится 1 мая, дипломы заслуженным работникам будут вручены в ходе празднования Дня города. 

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