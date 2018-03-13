На калужской Доске почета появятся новые лица

13 марта состоялось заседание общественной комиссии по присвоению муниципальных почетных званий под председательством главы городского самоуправления Калуги Александра Иванова. В работе комиссии приняли участие депутаты городской думы, руководители подразделений городской управы и представители общественных организаций.

В ходе заседания были рассмотрены кандидатуры для занесения на муниципальную Доску почета "Дела и люди", присвоение званий "Заслуженный работник города Калуги" и "Почетный гражданин города Калуги".

На Доску почета будут занесены двадцать калужан, звание "Заслуженный работник города Калуги" планируется присвоить тридцати семи кандидатам.

Звание "Почетный гражданин города Калуги" было рекомендовано присвоить Михаилу Петровичу Краснопивцеву, участнику Великой Отечественной войны, командиру 473-го полка 154-й стрелковой дивизии. Полк под командованием Михаила Краснопивцева одним из первых ворвался в Калугу и участвовал в освобождении города. Михаил Петрович погиб при выходе из окружения в феврале 1942 года у деревни Вышнее Мосальского района Калужской области.

Комиссией было принято решение рекомендовать городской думе утвердить предложенные кандидатуры.

- Все кандидаты были выдвинуты трудовыми коллективами, это люди, многие годы работавшие на благо Калуги, заслужившие уважение своих коллег и внесшие значительный вклад в развитие образования, здравоохранения, социальной сферы, промышленности, бизнеса, строительства и многих других отраслей, важных для нашего города, среди кандидатов также есть представители рабочих династий, уже несколько поколений трудящихся на калужских предприятиях, - подчеркнул Глава городского самоуправления Александр Иванов. - Комиссией также было принято решение присвоить звание "Почетный гражданин города Калуги" Михаилу Краснопивцеву, освобождавшему наш город и павшему на Калужской земле. За последние годы было многое сделано для увековечения памяти наших земляков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной и воинов, участвовавших в освобождении Калуги. В честь Михаила Краснопивцева названа одна из калужских улиц, уверен, что мои коллеги единогласно поддержат предложение присвоить ему почетное звание.

Рекомендованные комиссией кандидатуры будут рассмотрены на заседаниях комитетов и затем утверждены городской думой. Торжественное открытие Доски почета "Дела и люди" традиционно состоится 1 мая, дипломы заслуженным работникам будут вручены в ходе празднования Дня города.