Новости

Посольство РФ запросило у Лондона разъяснений по возможной кибератаке 23:31
Минюст РФ расширил список нежелательных организаций 23:18
Петербуржец украл 639 бутылок алкоголя 23:04
В США прокуратура потребовала казнить застрелившего 17 человек подростка 22:52
Главы генштабов РФ и США обсудили ситуацию в Восточной Гуте 22:43
Москва рассчитывает на награды за "Лужники" и "Зарядье" в Каннах 22:25
СМИ узнали о завещании основателя IKEA 22:16
Сейм Литвы проголосовал вразрез с позицией департамента госбезопасности 22:15
ФСБ пресекла канал переправки сторонников ИГИЛ в Сирию и Ирак 22:08
Вышел первый трейлер продолжения "Фантастических тварей" 21:49
Тиллерсон формально останется на посту госсекретаря до 31 марта 21:43
По факту взрыва в петербургской многоэтажке возбуждено уголовное дело 20:59
Захарова: Лондону не стоит пытаться пугать ядерную державу 20:53
Роскомнадзор не исключил зеркальных мер в отношении СМИ из Британии 20:43
Сноуден: Новую главу ЦРУ могут арестовать при посещении ЕС 20:38
Вслед за Тиллерсоном уволен и замгоссекретаря Стив Голдштейн 20:34
Пушков назвал возможную причину увольнения Тиллерсона 20:20
Зась и Патрушев обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности 20:15
В Туле и Минске одновременно начались гастроли театров 19:45
Toyota показала первое изображение нового кроссовера RAV4 19:33
Лавров: РФ выступает за снижение напряженности на Корейском полуострове 19:32
В ЦИК опровергли возможность проголосовать повторно, прикрепившись к другому участку 19:23
В Канаде сильные снегопады нарушили авиасообщение 19:20
Два человека ранены при взрыве в петербургском доме-корабле 19:16
Поляков осудят в Москве за контрабанду героина под видом сухофруктов 19:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
13.03.2018 22:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нектар с ядом

Пасечник отсудил компенсацию за гибель пчел
Текст: Денис Передельский
Российская газета - Федеральный выпуск №7515 (52)
Орловский пасечник доказал в суде вину агрофирмы в отравлении 60 пчелосемей и просил взыскать убытки в размере 540 тысяч рублей и 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Но суд снизил размер возмещения ущерба до 156 тысяч рублей, а в компенсации морального вреда отказал.

Пасека расположена в деревне Чахино на арендованном участке. Вокруг - поля. "Сотрудничество" взаимовыгодно - пчелы собирают нектар и опыляют сельскохозяйственные угодья. Так, в паре километров от пасеки расположено поле, засеянное горохом. В июне прошлого года агрофирма обработала его инсектицидным препаратом. Вечером пасечник обнаружил гибель пчел. Специалисты Россельхознадзора установили, что они были отравлены препаратом, содержащим вещество "лямбда-цигалотропин".

Суд обязал селянина вывезти пасеку в безопасное место

В суде агроном предприятия подтвердил факт обработки поля. Однако правила обработки были нарушены. До сих пор действует инструкция по профилактике отравлений пчел пестицидами, утвержденная Главным управлением ветеринарии Госагропрома СССР в 1989 году. Согласно ей администрация хозяйства не менее чем за двое суток до обработки обязана оповестить население, ветслужбу, а также пчеловодов пасек, расположенных в радиусе семи километров от места применения пестицидов.

Главное сегодня

Захарова: Лондону не стоит пытаться пугать ядерную державу
По факту взрыва в петербургской многоэтажке возбуждено уголовное дело
Генштаб пообещал отреагировать в случае угрозы российским военным в Сирии
Трамп уволил госсекретаря США Тиллерсона
Медведев: Будущее транзита газа через Украину - вопрос целесообразности