Орловский пасечник доказал в суде вину агрофирмы в отравлении 60 пчелосемей и просил взыскать убытки в размере 540 тысяч рублей и 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Но суд снизил размер возмещения ущерба до 156 тысяч рублей, а в компенсации морального вреда отказал.

Пасека расположена в деревне Чахино на арендованном участке. Вокруг - поля. "Сотрудничество" взаимовыгодно - пчелы собирают нектар и опыляют сельскохозяйственные угодья. Так, в паре километров от пасеки расположено поле, засеянное горохом. В июне прошлого года агрофирма обработала его инсектицидным препаратом. Вечером пасечник обнаружил гибель пчел. Специалисты Россельхознадзора установили, что они были отравлены препаратом, содержащим вещество "лямбда-цигалотропин".

В суде агроном предприятия подтвердил факт обработки поля. Однако правила обработки были нарушены. До сих пор действует инструкция по профилактике отравлений пчел пестицидами, утвержденная Главным управлением ветеринарии Госагропрома СССР в 1989 году. Согласно ей администрация хозяйства не менее чем за двое суток до обработки обязана оповестить население, ветслужбу, а также пчеловодов пасек, расположенных в радиусе семи километров от места применения пестицидов.