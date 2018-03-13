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13.03.2018 15:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Липецком многодетную мать арестовали за убийство ветерана

Текст: Антон Валагин (Липецк)

В Липецкой области помещена в СИЗО 39-летняя женщина, мать шестерых детей, сообщили в региональном следственном управлении СКР. Дама призналась в убийстве 93-летней односельчанки, ветерана Великой Отечественной войны.

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По версии следствия, 7 марта жительница села Демкино зашла к престарелой соседке и попросила денег в долг, зная, что у той есть сбережения. Однако пенсионерка отказала, поскольку заемщица была пьяна и вообще известна разгульным образом жизни. Тогда гостья напала на хозяйку, задушила ее платком, нашла в доме 50 с лишним тысяч рублей, забрала их и ушла. Платок и перчатки, в которых она совершила убийство, женщина выкинула.

- Несмотря на попытки подозреваемой скрыть следы, оперативно-следственная группа без труда нашла ее и 8 марта задержала. Женщина признала вину, в подробностях рассказала и показала на месте преступления, как все произошло, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Юлия Кузнецова.

Задержанная дама уже имеет судимость за кражу, ведет асоциальный образ жизни и, хотя произвела на свет шестерых детей, лишена родительских прав.

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