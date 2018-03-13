Скоростная "Ласточка" соединила Москву и Иваново

Между Москвой и Ивановом запущено регулярное скоростное железнодорожное сообщение: первый электропоезд "Ласточка" отправился 13 марта с Курского вокзала столицы, сообщает правительство Ивановской области.

Первый рейс высокоскоростной "Ласточки" прибыл из Москвы на железнодорожный вокзал города Иваново в 10:48, согласно расписанию. Раньше поезд в Иваново из Москвы ехал более семи часов, и только по ночам. Теперь добраться до столицы можно за 3 часа 41 минуту. Специально для нового маршрута "Уральские локомотивы" и Коломенский тепловозостроительный завод в рекордные сроки изготовили два поезда с бортовыми номерами 001 и 002.

- Составы рассчитаны на пять вагонов, всего на 341 место. Это "Ласточка" премиум-класса, в нем предполагается три класса обслуживания: "эконом", "эконом+" и "бизнес-класс", - говорится в сообщении.

От обычного состава "Ласточки" ивановский поезд отличается меньшим количеством мест - 341 вместо 423, - и более высоким уровнем комфорта: в вагонах имеются видеомониторы, электрические розетки, кулеры. Отдельно обустроен вагон под нужды людей с ограниченными возможностями здоровья, оборудованный специальными подъемниками.

Между Ивановом и Москвой ежедневно будут курсировать два поезда. Отправление "Ласточки" из Москвы - утром, в 07:07 и вечером, в 20:07. Прибытие в Иваново - в 10:48 и 23:48 соответственно. Утренняя "Ласточка" из Иванова отправляется в 06:24, вечерняя - в 19:04. Прибытие поездов в столицу в соответствии с графиком движения - в 10:05 и в 22:45. Поезд следует с остановками в Шуе и Владимире.

От Москвы до Владимира электропоезда следуют в скоростном режиме и развивают скорость до 160 километров в час. На неэлектрифицированном участке до Иванова "Ласточка" движется благодаря специально модернизированному для этого проекта тепловозу Коломенского тепловозостроительного завода.

Ожидается, что для приема электропоездов "Ласточка" на железнодорожном вокзале в Иванове будут реконструированы две платформы. Инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры Ивановской области в 2018 году составят 536,3 миллиона рублей.