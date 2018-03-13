Собянин назвал ключевые проекты развития Московского транспортного узла

Новости

Белорусский биатлонист Голуб стал чемпионом Паралимпийских игр 14:13
В Таджикистане чиновников обязали делать утреннюю зарядку 14:10
Видео: Обрушилась знаменитая арка ледника Перито-Морено 14:07
Власти Пекина запретили людям толпиться в ресторанах 14:04
Китайская телеведущая поразила зрителей "вечной молодостью" 14:02
Российским биатлонисткам вручили медали Паралимпиады 13:59
В МХТ имени Чехова назначен врио директора 13:58
Видео: Морж помешал работе вахтовиков на Ямале 13:57
Визит короля Бельгии в Канаду ознаменовался протокольным курьезом 13:50
Стали известны еще две премьеры Московского автосалона 13:46
Косачев: Логика в обвинениях Лондона отсутствует полностью 13:42
В Москве появятся дорожные знаки нового типа 13:40
В России отмечен рост покупательской активности 13:30
Все секреты легендарной ракеты "Сатана" собрали в одном видео 13:27
Петербуржец пойдет под суд за разбойное похищение котенка 13:21
В Орехово-Зуево прогремел взрыв 13:19
ВС ФРГ отклонил иск о "гендерных обращениях" в официальных письмах 13:19
Глава МИД Турции призвал укрепить взаимодействие с РФ в борьбе с ДАИШ 13:19
На полигоне "Широкий лан" из-за пожара погиб украинский военный 13:18
Информация об уходе Кэмерон Диаз из кино оказалась шуткой ее подруги 13:15
Саперы БФ обезвредили найденный на федеральной трассе тротил 13:14
Фото: Мадонна показала свое истинное лицо 13:11
Чавушоглу: Турция не будет использовать С-400 в ходе операции в Сирии 13:09
Начальника омского Интерпола осудили за финансовую пирамиду 13:06
Лидер группы Limp Bizkit снимет фильм о маньяке с Джоном Траволтой 12:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
13.03.2018 14:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин назвал ключевые проекты развития Московского транспортного узла

Текст: Любовь Проценко
Передвигаться по столице стало быстрее и комфортнее. Это касается в равной мере и общественного городского транспорта, и личного, заметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, отчитываясь сегодня на заседании президиума правительства Москвы об итогах работы транспортного комплекса столицы в 2017 году.

Он привел цифры: дорога от МКАД до центра Москвы теперь в среднем занимает 57 минут вместо прежних 67 минут, то есть времени тратится на 15 процентов меньше. Но и те, кто по-прежнему не готов расстаться с авто, не проигрывают: средняя скорость движения личного транспорта выросла на 16 процентов - с 45 до 52 километров в час.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Собянин: По числу машин каршеринга Москва стала первой в Европе

Возможно же это стало потому, что в течение всех последних семи лет столичные власти занимались комплексным развитием транспортной системы Москвы. "Была принята беспрецедентная программа по ее совершенствованию, - напомнил мэр города Сергей Собянин. - Речь идет о строительстве метро, строительстве новой улично-дорожной сети и реконструкции действующей, регулировании движения на дорогах Москвы, обновлении подвижного состава".

По его словам, это позволило улучшить транспортную ситуацию, "снять накал проблем". А главное, дало возможность москвичам самим решать, на чем передвигаться по городу. К их услугам удобный и самый современный наземный транспорт, низкопольный, приспособленный для мам с детьми и инвалидов, с Wi-Fi и климат-контролем - за эти годы обновлено 90 процентов подвижного состава. Самое дешевое в мире такси, которое подается буквально в считанные минуты, и самый большой парк каршеринга - они тоже практически на 100 процентов новые. Обновлено порядка 40 процентов поездов метро и железнодорожных электричек. Это способствует еще большей популярности общественного транспорта в Москве: в частности, в 2017 году им пользовалось уже 68 процентов горожан вместо 62 процентов годом ранее. По сравнению же с 2010 годом прирост пассажиров составил 63 процента и достиг сейчас 3,9 миллиарда человек в год.

Намерены транспортники совершенствовать обслуживание москвичей и гостей города и дальше. В частности, лишь за ближайшие два года, по словам Максима Ликсутова, для автобусов, троллейбусов и такси будет введено еще 50 км выделенных полос. Интервалы между поездами на МЦК, уже сократившиеся в прошлом году с 6 до 5 минут, станут еще меньше - 4 минуты, пообещал заммэра.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин открыл первые пять станций Большой кольцевой линии метро

А глава города подчеркнул, что и в целом у Москвы впереди еще более грандиозные проекты:

- В ближайшие годы будет построено хордовое сообщение, введена федеральная трасса ЦКАД, реализованы такие масштабные проекты, как строительство Большой кольцевой и радиальных линий метро. Все это кардинальным образом изменит транспортную ситуацию.

Большие надежды столичные власти связывают и с мегапроектом на ближайшие 7 лет по запуску Московских центральных диаметров, которые улучшат сообщение столицы с Московской областью. Первые два - Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск, по словам Ликсутова будут запущены уже в 2019-м году. Их появление сократит время в пути вдвое для 1 миллиона жителей Москвы и Подмосковья. И ходить эти поезда будут почти как метро - с интервалом в часы пик около шести минут.

Главное сегодня

В Плесецке подготовили к испытаниям новую ракету "Сармат"
В Раде обвинили Надежду Савченко в побеге в Россию
Косачев назвал деградацией правосудия позицию Лондона по делу Скрипаля
Решение о продлении санкций ЕС против России вступило в силу
Горнолыжник Бугаев выиграл "золото" Паралимпиады