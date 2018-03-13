Собянин назвал ключевые проекты развития Московского транспортного узла

Передвигаться по столице стало быстрее и комфортнее. Это касается в равной мере и общественного городского транспорта, и личного, заметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, отчитываясь сегодня на заседании президиума правительства Москвы об итогах работы транспортного комплекса столицы в 2017 году.

Он привел цифры: дорога от МКАД до центра Москвы теперь в среднем занимает 57 минут вместо прежних 67 минут, то есть времени тратится на 15 процентов меньше. Но и те, кто по-прежнему не готов расстаться с авто, не проигрывают: средняя скорость движения личного транспорта выросла на 16 процентов - с 45 до 52 километров в час.

Возможно же это стало потому, что в течение всех последних семи лет столичные власти занимались комплексным развитием транспортной системы Москвы. "Была принята беспрецедентная программа по ее совершенствованию, - напомнил мэр города Сергей Собянин. - Речь идет о строительстве метро, строительстве новой улично-дорожной сети и реконструкции действующей, регулировании движения на дорогах Москвы, обновлении подвижного состава".

По его словам, это позволило улучшить транспортную ситуацию, "снять накал проблем". А главное, дало возможность москвичам самим решать, на чем передвигаться по городу. К их услугам удобный и самый современный наземный транспорт, низкопольный, приспособленный для мам с детьми и инвалидов, с Wi-Fi и климат-контролем - за эти годы обновлено 90 процентов подвижного состава. Самое дешевое в мире такси, которое подается буквально в считанные минуты, и самый большой парк каршеринга - они тоже практически на 100 процентов новые. Обновлено порядка 40 процентов поездов метро и железнодорожных электричек. Это способствует еще большей популярности общественного транспорта в Москве: в частности, в 2017 году им пользовалось уже 68 процентов горожан вместо 62 процентов годом ранее. По сравнению же с 2010 годом прирост пассажиров составил 63 процента и достиг сейчас 3,9 миллиарда человек в год.

Намерены транспортники совершенствовать обслуживание москвичей и гостей города и дальше. В частности, лишь за ближайшие два года, по словам Максима Ликсутова, для автобусов, троллейбусов и такси будет введено еще 50 км выделенных полос. Интервалы между поездами на МЦК, уже сократившиеся в прошлом году с 6 до 5 минут, станут еще меньше - 4 минуты, пообещал заммэра.

А глава города подчеркнул, что и в целом у Москвы впереди еще более грандиозные проекты:

- В ближайшие годы будет построено хордовое сообщение, введена федеральная трасса ЦКАД, реализованы такие масштабные проекты, как строительство Большой кольцевой и радиальных линий метро. Все это кардинальным образом изменит транспортную ситуацию.

Большие надежды столичные власти связывают и с мегапроектом на ближайшие 7 лет по запуску Московских центральных диаметров, которые улучшат сообщение столицы с Московской областью. Первые два - Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск, по словам Ликсутова будут запущены уже в 2019-м году. Их появление сократит время в пути вдвое для 1 миллиона жителей Москвы и Подмосковья. И ходить эти поезда будут почти как метро - с интервалом в часы пик около шести минут.