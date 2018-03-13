Зачем аграриям органическое земледелие

Натуральные продукты питания - приоритет для взыскательного покупателя. На полках магазинов многие отдают предпочтение упаковкам со знаками "Без ГМО", "Фермерский продукт", "Органик". Пока в сознании рядового российского потребителя все эти марки различаются не существенно, однако производители, оглядываясь на Запад, уже готовы идти к органическому сельскому хозяйству. Такого рода продукция стоит как минимум в два раза дороже, спрос превышает предложение, и это, естественно, привлекает производителей - в первую очередь растениеводов. Однако и подводных камней здесь немало.

Чистый хлеб

Все, что выращено на земле без применения минеральных удобрений и пестицидов, в ЕС ценится очень дорого. Скажем, выращивать пшеницу в достаточных объемах на небольших территориях европейские государства не могут, поэтому ищут поставщиков сырья в России, на Украине, в Казахстане. Директор международной трейдинговой компании Майрицио Бернаролли, обращаясь к белгородским аграриям, попросил отказаться от скепсиса и детально рассмотреть возможность выхода на европейский рынок.

- Вы спросите, какие культуры у нас востребованы, а я отвечу: все, что вы выращиваете, - пояснил он. - Это и пшеница, и кукуруза, и рапс. К тому же, если есть какая-то культура, которую до этих пор мы не принимали во внимание, ее тоже можно предложить.

Председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов отмечает, что эта тенденция вряд ли изменится, и жаль, что немногие российские агропредприятия стремятся ей следовать.

- Международный рынок органики растет стремительно, - говорит он. - И в первую очередь там, куда мы свою продукцию экспортируем. К сожалению, несмотря на большой объем сельскохозяйственной продукции, которую мы получаем из России, качество "не дотягивает". Если это изменится, то у всех есть шанс получить большую маржинальность.

Впрочем, качество - большой вопрос. Получить официальный "лейбл" органической продукции в России пока невозможно: нет четкой законодательной базы для этого и системы сертификации по стандарту, принятому в международном сообществе. Между тем систему контроля в странах, где органическая продукция производится и продается "по закону", немногочисленные российские поставщики называют жесткой.

Первое, на что обращают внимание, - применение пестицидов и минеральных удобрений. Представитель сибирской компании органических продуктов Андрей Акулинин, делясь с белгородскими коллегами опытом выхода на международный рынок, подчеркнул: если в европейских лабораториях найдут хотя бы молекулу, указывающую на применение запрещенных веществ, об этом узнают все.

- И тогда внимание ко всему нашему сообществу производителей усилится, - говорит он. - Будут выезжать на поля, смотреть, брать пробы.

Но аграрии будут вынуждены подчиниться требованиям: ведь удержаться на этом рынке сложно, но очень выгодно.

Фермер в поле

Эта тенденция, по словам Акулинина, может вернуть аграриев в те времена, когда производством зерновых занимались небольшие фермерские хозяйства. Отсутствие пестицидной обработки и прочих традиционных технологий потребует от сельхозпроизводителей большой собранности и оперативной реакции на разного рода сложности.

- Нужно предугадывать возникновение болезней, - приводит пример эксперт. - И если что-то пошло не так, огромное поле вы сразу средствами защиты не обработаете. Так что зерновой клин должен быть небольшим.

Органики-практики также предупреждают: первое время не стоит ждать рекордной урожайности на чистых полях.

- Если раньше вы получали 60 центнеров с гектара, то с переходом на органическое земледелие вы соберете 30, - отмечает Акулинин. - Это надо принять как данность.

Фермеры стали вести подсчеты: если потери в урожайности составят половину, а стоимость продукции вырастет в два раза по сравнению с традиционной, то есть ли смысл утруждать себя такими "переходами"? Выручка не изменится.

Получить официальный "лэйбл" органической продукции в России пока невозможно: нет законодательной базы и системы сертификации

- Это только на первых этапах, - заверили эксперты союза. - Потом почва восстановится благодаря биотехнологиям и урожайность возрастет. При этом качество продукции и ее цена будут выше.

Скептики, в свою очередь, заговорили о том, что экспортировать свой товар будут единицы, да и не каждый хочет в принципе кормить заграничного потребителя. Важнее, чтобы на своих прилавках лежал качественный продукт. И некоторые фермеры уже добились большой популярности, создали настоящие брендовые товары.

- Фермерский продут не всегда органический, - предупредил Сергей Коршунов. - Потому что контроль недостаточен. Да, сейчас многие производители выстраивают свои собственные бренды, политику реализации, для городов-миллионников это очень важно. Но придет время - и каждому фермеру придется не просто "работать на доверии", а получить подтверждающий знак, пройти сертификацию.

Для этого, по словам эксперта, нужно будет и технологии органического земледелия соблюдать, и в корне менять мышление.

- Тут уже нельзя будет сказать: надо бы минеральных удобрений добавить. Нельзя? Ну я же чуть-чуть! - не без улыбки говорит Коршунов и уже серьезнее добавляет: - Недобросовестных производителей заставит уйти с рынка жесткая система контроля и сертификации.

Вызовы времени

Практикующие аграрии задаются вопросом: а кто купит органик-продукт, если он стоит в разы дороже? И если таковые найдутся, то как общество в целом воспримет разделение потребителей на тех, кто имеет возможность платить за "чистый" хлеб, крупы, мясо, и тех, кто довольствуется лишь промышленным продуктом?

Заместитель начальника белгородского департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Василий Мельников проблематику органического земледелия делит на две составляющие: технологическую и социальную.

- Программа органического производства снизит применение пестицидов. Вся работа должна быть направлена на усиление биологической защиты растений. Органическое производство позволяет решать вопросы повышения почвенного плодородия за счет естественных биологических процессов. Хороший тренд? Безусловно, хороший, - считает он. - Я напомню, что наша региональная программа биологизации земледелия предполагает то же самое. И благодаря ей мы создали хорошую платформу для внедрения таких технологий. Я понимаю, звучит цинично, но этим надо воспользоваться. Мы уже вложили средства в повышение почвенного плодородия, и сейчас на созданной платформе можем начинать производить продукцию органических стандартов.

Эксперт отмечает, что сделать эту продукцию доступнее можно и не без помощи государства. В пример он приводит Германию, где погектарная поддержка производителей органики в два раза выше, чем остальных аграриев.

- Переход на органическое производство одних участников рынка будет стимулировать других, - уверен Василий Мельников. - И дело не только в маржинальности. Оздоровление почвы, продуктов питания даст всем весомый бонус - улучшение состояния окружающей среды. К тому же в страховании есть такой термин - "система добросовестности". И я думаю, его можно применить и у нас, в земледелии. Биологизация, переход на органическое земледелие позволят влиять на выработку этой самой системы добросовестности производителей. Если же говорить о социальном расслоении потребителей, то, заметьте, это уже произошло. У кого-то машина "девятка", а у кого-то - джип-иномарка. Но если каждый сможет покупать хотя бы часть органических продуктов, это уже хорошо.