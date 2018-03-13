У москвича изъяли более 60 экзотических животных

В Москве суд постановил изъять у местного жителя пингвинов, крокодилов, обезьян и других редких животных.

Это решение принял мировой судья участка N431 поселений Воскресенское, Десеновское и Сосенское при рассмотрении дела об административном правонарушении, уточнили в пресс-службе Мосгорсуда. На местного предпринимателя составили протокол по статье 8.35 КоАП - "Хранение, содержание редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, охраняемых международными договорами". На ферме мужчины жили обезьяны, игуаны, пингвины и другие экзотические обитатели, в общей сложности 63 особи. Документов на них у москвича не было.

Законы Москвы запрещают держать редких животных, находящихся под международной охраной, без бумаг о собственности. Поэтому суд посчитал вину фермера доказанной и оштрафовал его на 15 тысяч рублей.