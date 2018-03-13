Памятник поэту и писателю Уильяму Шекспиру в центре Москвы установят до конца 2019 года, рассказала "РГ" пресс-атташе Британского Совета в России Анастасия Волкова. Какой будет скульптура, решит жюри конкурса. В него вошли ведущие эксперты в области современного искусства, архитектуры и дизайна, представители творческих союзов и столичной мэрии.

Монумент появится в самом центре столицы - у Старого Английского двора, рядом с парком "Зарядье". Здесь раньше находилась первая резиденция купцов Московской компании, основанной в Лондоне для торговли с Россией. Памятник автору "Гамлета" здесь планируют установить до декабря 2019 года. Каким его увидят москвичи и туристы, говорить пока рано. Конкурс еще не закончился и продлится до конца апреля. Оргкомитет уже получил около 40 заявок. Самые интересные проекты представят на выставке в апреле. Победителя выберет жюри. В числе экспертов - директор Британского Совета в России Майкл Берд, архитектор Борис Бернаскони, главный художник Москвы Татьяна Гук, художественный руководитель Королевской Академии художеств Тим Марлоу, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук. Всего - 13 человек.