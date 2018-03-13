В Москве из-за морозов продлили сезон катков

Катки в 19 столичных парках будут работать еще как минимум неделю, сообщили в пресс-службе "Мосгорпарка".

Ледовый сезон в парках планировали закрыть в минувшее воскресенье. Однако из-за холодной весны его решили продлить. Поймать зиму за хвост, например, еще можно в "Сокольниках", "Красной Пресне", саду имени Баумана, усадьбе "Коломенское". В Бабушкинском парке каток будет работать до 18 марта.

При этом в Парке Горького, саду "Эрмитаж" и сквере по Олонецкому проезду катки уже закрыты.

В каких парках Москвы еще можно покататься на коньках?

- Сад им. Баумана

- Таганский парк

- "Красная Пресня"

- "Фили"

- Парк 50-летия Октября

- Лианозовский парк

- Гончаровский парк

- "Дубки"

- Парк по Ангарской улице

- Бабушкинский парк

- "Сокольники"

- "Северное Тушино"

- Парк Дружбы

- Парк Северного речного вокзала

- Измайловский парк

- Усадьба "Воронцово"

- Усадьба "Люблино"

- Усадьба "Коломенское"

- Усадьба Деда Мороза