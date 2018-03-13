В Москве из-за морозов продлили сезон катков

Катки в 19 столичных парках будут работать еще как минимум неделю, сообщили в пресс-службе "Мосгорпарка".
Ледовый сезон в парках планировали закрыть в минувшее воскресенье. Однако из-за холодной весны его решили продлить. Поймать зиму за хвост, например, еще можно в "Сокольниках", "Красной Пресне", саду имени Баумана, усадьбе "Коломенское". В Бабушкинском парке каток будет работать до 18 марта.
При этом в Парке Горького, саду "Эрмитаж" и сквере по Олонецкому проезду катки уже закрыты.
- Сад им. Баумана
- Таганский парк
- "Красная Пресня"
- "Фили"
- Парк 50-летия Октября
- Лианозовский парк
- Гончаровский парк
- "Дубки"
- Парк по Ангарской улице
- Бабушкинский парк
- "Сокольники"
- "Северное Тушино"
- Парк Дружбы
- Парк Северного речного вокзала
- Измайловский парк
- Усадьба "Воронцово"
- Усадьба "Люблино"
- Усадьба "Коломенское"
- Усадьба Деда Мороза