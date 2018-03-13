В Москве объявили "желтый" уровень опасности

Синоптики объявили в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности 14 марта из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В ночь на среду будет облачно, местами пройдет небольшой снег, ожидается гололед и гололедица. Ветер южный 5-10 м/c, местами его порывы усилятся до 15 м/c, температура воздуха минус 5 - минус 3 градуса. Днем потеплеет до ноля - плюс 2 градусов, местами гололедица, ветер южный 5-10 м/c, местами порывами до 15 м/c.

"Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

Повышенный уровень опасности будет действовать также в соседних Ярославской и Рязанской областях.

Ожидается, что к выходным в столичном регионе осадки прекратятся, но ударят морозы - под утро температура снизится до минус 15-20 градусов, днем до минус 5-10 градусов.