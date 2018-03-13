В Москве суд заставил мажора на BMW работать полгода

В Москве суд приговорил владельца элитной иномарки к 6 месяцам исправительных работ за избиение молодой мамы, сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК.

В свое время "РГ" писала о поступке подсудимого, который буквально взорвал соцсети. Мужчина напал на женщину с двумя детьми 5 мая прошлого года. Девушка пересекала 1-й Вражский переулок по пешеходному переходу. Водитель BMW как злостный нарушитель ПДД не стал ее пропускать и чуть не сбил. Испугавшись за детей, москвичка хлопнула ладонью по машине. Тогда мажор выбежал из авто и дважды ударил девушку. История вызвала огромный резонанс, глава СК Александр Бастрыкин лично следил за расследованием уголовного дела по статье 116 УК РФ - "Побои".

Автомобилист признал вину лишь частично. Суд приговорил его к исправительным работам, пятую часть зарплаты мужчины будут удерживать. Кроме того, частично удовлетворен иск потерпевшей на 30 тысяч рублей.