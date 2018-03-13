Мировой судебный участок столичного района Хамовники 13 марта приговорил к шести месяцам исправительных работ водителя Руслана Вьюнова с удержанием 20 процентов заработка.

Инцидент на дороге с его участием вызвал широкий резонанс в социальных сетях и СМИ. Дело о хамском поведении водителя взял под личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Дело было в мае прошлого года в районе улицы Плющиха. По версии следствия, женщина вела в школу детей девяти и семи лет. И переходила дорогу по "зебре" на нерегулируемом пешеходном переходе, когда ее едва не сбил BMW X5. По словам пострадавшей, от испуга женщина хлопнула ладонью по кузову машины. Это жутко разозлило владельца внедорожника.

В ответ на это водитель остановил машину, хладнокровно припарковал ее, а затем догнал женщину с детьми, начал кричать на нее, причем не стеснялся применять ненормативную лексику, и не менее двух раз ударил ее в надплечье.

Пресс-секретарь суда Ольга Мышелова сообщила, что приговором мирового судьи судебного участка N 364 Вьюнов признан виновными в нанесении побоев москвичке Марии Моисеевой, причинивших физическую боль, но не повлекших серьезных последствий, указанных в статье 115 УК РФ, и совершенных из хулиганских побуждений, согласно статьи 116 УК РФ.

Суд удовлетворил частично гражданский иск потерпевшей, назначив выплатить пострадавшей компенсацию в 30 тысяч рублей. Пострадавшая заявила иск к Вьюнову на 200 тысяч рублей за моральный ущерб.

Разбирательство длилось восемь месяцев. Обвиняемому грозило до двух лет лишения свободы. Он частично признал вину. Как выяснилось в ходе предварительного следствия, за Вьюновым числились также многочисленные штрафы за нарушения ПДД.