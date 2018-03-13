В Орехово-Зуево прогремел взрыв

В подмосковном Орехово-Зуево прогремел взрыв на крупном коммунальном объекте. По предварительным данным, пострадали два человека.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, сообщение о ЧП поступило сегодня в 10:29. После взрыва разрушилась кирпичная кладка в котельной на Центральном бульваре. Спасатели прибыли на место уже через 10 минут. К счастью, возгорания не произошло. Дома от тепла также не отключены.

На месте ЧП работают более 30 сотрудников различных ведомств, задействовано 10 спецмашин.