Меры пресечения незаконного оборота потребительских товаров дают свои результаты: так, статистика показывает уменьшение количества суррогатного алкоголя. Но фальсификата меньше не становится - например, стали чаще ввозить нелегальные меховые изделия, требования к которым были существенно ужесточены. Ситуацию на рынке изучили корреспонденты "РГ".

Dior из подворотни

Контроль за импортным товаром был ужесточен по приказу федеральной службы Роспотребнадзора "О выявлении и пресечении незаконного ввоза производства и оборота на территории РФ продукции легкой промышленности, в том числе контрафактной". За время его действия в Орловской области внепланово проверили 128 торговых точек. В 97 процентах из них были выявлены нарушения правил продажи одежды, обуви и мехов. Свыше 1,3 тысячи партий было снято с реализации - в основном производства Италии, Польши, Украины, Китая и Турции.

- Было выдано 103 предписания о снятии продукции, не соответствующей требованиям маркировки и с незаконными товарными знаками, - сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Румянцев. - В частности, было арестовано 87 контрафактных Dolce & Gabbana, Dior, Kenzo, Armani и Valentino.

Торговцы не смогли подтвердить легальность брендов обуви, одежды и аксессуаров. Не было у них и договоров с владельцами знаменитых марок, без которых торговать нельзя, даже если продукция подлинная. Что касается детской одежды, в том числе школьной, то ряд моделей не прошел санитарную проверку.

По данным управления Роспотребнадзора по Тверской области, в Московском районе Твери была снята с продажи спортивная одежда известного зарубежного бренда. Кроме того, в последнее время рынок оказался наводнен товарами с эмблемой FIFA 2018. В Твери было выявлено около десяти фактов незаконного использования этого товарного знака. А в результате внеплановых проверок в нынешнем году было снято с реализации 47 шуб, полушубков и дубленок без контрольных идентификационных знаков (КИЗ). Часть из них по решению суда у владельцев была конфискована.

Информацию о меховом изделии можно получить с помощью QR-считывателя, установленного на мобильное устройство

Отечественные меховые изделия маркируются КИЗ зеленого цвета, а импортные - красного. Информацию об изделии можно получить с помощью любого QR-считывателя, установленного на мобильное устройство. Пилотный проект маркировки натурального меха стартовал в минувшем году. КИЗ - это устройство с микрочипом, в котором хранится вся информация: наименование, вид меха, страна происхождения и производитель, торговая марка, номер декларации соответствия и другое.

Словом, это идентификатор, который позволяет проследить путь товара. Проверить легальность можно и с помощью сервиса Федеральной налоговой службы. Достаточно найти раздел "Система маркировки изделий из меха" и ввести номер КИЗ. За оборот немаркированных изделий предусмотрена ответственность. В Орловской области до возбуждения уголовных дел пока не дошло, но административная статистика впечатляет. Так, на торговцев составили 222 протокола за нарушение восьми статей КоАП РФ. Общая сумма штрафов превысила 800 тысяч рублей. Она могла бы быть больше, но нарушителей наказывали и предупреждениями.

Молоко убежало

Фальсификата и некачественных товаров хватает и на продовольственном рынке. По словам Александра Румянцева, в прошлом году в Орловской области из оборота было изъято 2,7 тонны продуктов питания. По сравнению с 2016 годом объем снятой с реализации рыбы вырос в 1,5 раза, мяса - в три раза, а масложировой продукции - в 14 раз.

- Было исследовано свыше 19 тысяч проб продуктов на содержание антибиотиков и генно-модифицированных организмов, а также по показателям идентификации, - пояснил Александр Румянцев. - Отмечу, что контроль качества продуктов, представляющих наибольшую опасность для здоровью, был обеспечен.

По словам замглавы управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Льва Лейзерова, не соответствовала маркировке примерно четверть проб. В молочной продукции выявляли растительные жиры. Несоответствие жирнокислотного состава указанному на этикетке считается фальсификацией.

- В подведомственных регионах производство молочной продукции ежегодно растет, а поголовье коров снижается, - говорит Лев Лейзеров. - Но молоко же надо где-то брать. По сравнению с ЦФО его много, скажем, в Поволжье. Везти оттуда - дорого. Вот и начинают разбавлять.

Однако в основном фальсификация сводится к тому, что животные жиры при производстве заменяют растительными или занижают содержание белка. Подделки находят не только у местных производителей. Так, в Орловской области за год обнаружили 19 видов фальсифицированных молочных продуктов, произведенных в Подмосковье, Брянске и Курске.

- В ТАКИХ случаях приостанавливается действие деклараций о соответствии, - продолжает Лев Лейзеров. - Данные мы отправляем в Рос-аккредитацию, и она исключает декларацию из реестра. Без нее производить продукт запрещено. Вернуть ее предприятие может, только устранив нарушения и доказав, что продукция отвечает нормам.

Подделывают и мясопродукты. Свежий пример - в Орловском референтном центре исследовали пробы варено-копченой колбасы, которой торговали в одном из магазинов. На этикетке было указано, что изготовлена она из свинины и говядины. Анализ выявил "чужую" ДНК. Оказалось, что колбасу сделали из курицы. За счет таких уловок производители получают дополнительную прибыль.

В Россельхознадзоре считают, что эффективность борьбы с фальсификатом повысит внедрение электронной ветеринарной сертификации. Речь идет о системе "Меркурий". Ее использование с 1 июля 2018 года станет обязательным. Система запрашивает данные всех аккредитованных лабораторий и предприятий страны. И не дает сформировать сопроводительную документацию на фальсификат.

Понизили градус

В середине февраля в Твери полицейские и бойцы СОБРа Росгвардии на улице Светлой накрыли склад с фальсифицированным алкоголем, где потом насчитали около 28 тысяч бутылок водки, виски и коньяков с этикетками известных брендов и федеральными специальными марками с признаками подделки. По прикидкам оперативников, предполагаемая выручка владельцев склада (двух выходцев из Средней Азии) от сбыта фальсификата могла составить 4,9 миллиона рублей.

В полиции признают, что алкоголь остается одним из самых подделываемых товаров. Так, в прошлом году в Тверской области из незаконного оборота было изъято "паленой" водки и коньяка на 6,8 миллиона рублей. При этом продавцы фальсификата все чаще используют для сбыта торговые интернет-площадки, к которым покупатели относятся без должной осторожности. Увы, приобретение через Интернет виски и рома в январе 2017 года для молодой жительницы Твери оказалось фатальным: после застолья ее вместе с подругой госпитализировали с признаками отравления, но спасти не смогли.

Внедрение электронной ветиринарной сертификации повысит эффективность борьбы с фальсификатом

Впрочем, подделывают не только элитный алкоголь, но и спиртное попроще. От такого в начале уже 2018 года в Тверской области погибло сразу три человека: мужчина продал знакомой 1,5-литровую полимерную бутылку со спиртным, и после застолья вся семья оказалась в реанимации с таким сильным отравлением, что спасти пострадавших тоже оказалось невозможно. Согласно выводам судебно-химической экспертизы, "водка" была сделана на основе метилового спирта, который в пищу употреблять ни в коем случае нельзя.

В Орловской области отмечают снижение объемов суррогатного алкоголя.

- В 2017 году количество отравлений фальсифицированной спиртосодержащей продукцией снизилось на треть, а смертность - почти в два раза, - отметил председатель региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции Игорь Козин. - За год было изъято 98 партий алкогольной продукции, не соответствующей нормам.

В большинстве случаев у продавцов не оказалось документов, подтверждающих качество и безопасность товара. Однако и наличие документов не дает гарантии. Так, в 2017 году "всплыло" десять несуществующих предприятий. Они были обозначены на этикетке как производители, но проверяющие не нашли их по указанным адресам. А свидетельства о госрегистрации и сертификаты оказались поддельными.

В Костроме полиция обнаружила подпольный склад спиртного и сигарет. Из помещения изъяли 664 тысячи пачек готовой продукции, еще 16 тысяч пачек конфисковали на предприятиях розничной сети. Как выяснили оперативники УМВД, поддельные сигареты в регион привозил местный житель. Преступную торговлю фальсификатом он наладил при помощи коллег из ближнего зарубежья. Оптовые партии сигарет, на которых не было обязательных сертификатов и акцизных марок России, он хранил на арендованном складе, откуда распространял по ларькам. Благодаря отсутствию акцизов сигареты стоили значительно дешевле аналогов, но государство при этом не получало налогов. Изучив запасы продукции, полицейские отметили, что сами пачки с табачной продукцией "имели вполне приличный вид", который не вызывал подозрений у потребителей. Вместе с сигаретами полицейские изъяли у предпринимателя 2600 бутылок с крепким спиртным и партию косметических лосьонов, продажа которых в России запрещена. Общая стоимость изъятого алкоголя и сигарет превысила 10 миллионов рублей. За распространение фальсификата против бизнесмена завели уголовное дело. Если его вину докажут, ему грозит до шести лет заключения.

Тем временем

Еще один канал сбыта фальсификата пресекли прокуроры Красносельского района Костромской области. Во время мониторинга Всемирной паутины сотрудники надзорного ведомства нашли интернет-магазин с копиями известных марок духов. Как выяснилось во время проверки, сайт торговал фальшивыми копиями парфюмов известных брендов - Burberry, Gucci, Chanel и других. При этом цены на товар были заметно ниже стоимости оригинальных флаконов. Прокурор Красносельского района обратился в суд с иском о блокировке сайта. Суд требования прокурора поддержал.