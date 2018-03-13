В Подмосковье пожаловались на слишком горячее водоснабжение

О необычной жалобе рассказал журналистам глава Госжилинспекции Московской области Вадим Соков. В то время, как жители многих областных городов жалуются на недостаточно горячую воду, граждане из Ивантеевки утверждали, что им коммунальщики нагревают воду так, что можно обжечься.

Жалоба подтвердилась. В ходе проверки инспекторы измерили температуру горячей воды в нескольких квартирах - электронный термометр показал разброс температур от 77 до 78,5 градусов.

"По правилам предоставления коммунальных услуг температура горячей воды должна находиться в пределах от 60 до 75 градусов. Такие требования не случайны. Если вода будет холоднее нормы, в ней могут начать размножаться возбудители инфекций. А если горячее - это может быть чревато ожогами, особенно у детей", - подчеркнул Соков.

Управляющей компании дали месяц, чтобы привести температуру воды в Ивантеевке к нормативу, остудив ее на 5-7 градусов.