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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Чужим дороги нет

В столичных дворах стало в полтора раза больше шлагбаумов
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск №7515 (52)
В столичных дворах за последние два года в полтора раза выросло число шлагбаумов - сегодня их установлено более 2,5 тысячи, и это только те, что работают на законных основаниях. Об этом рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Сергей Шогуров.

"Процедура установки ограждений включает несколько несложных шагов, - пояснил он. - При наличии межевания квартала собственники проводят общее собрание, получают одобрение Совета муниципальных депутатов, представляют технический проект и организуют круглосуточный доступ во двор для экстренных служб".

Тем не менее, добавляет Шогуров, контрольное ведомство регулярно находит во дворах нелегальные шлагбаумы, установка которых не была согласована. В прошлом году их, к примеру, обнаружили чуть более сотни, после чего они были демонтированы. А установивших их людей оштрафовали на общую сумму 5,9 млн рублей. Такой суровый подход объясняется просто - из-за бесконтрольного монтажа шлагбаумов столица может быстро превратиться в город заборов, где искусственные преграды станут проблемой для проезда, к примеру, пожарных и коммунальных машин. Муниципальные депутаты при согласовании шлагбаумов как раз учитывают эти нюансы - смотрят, чтобы устройства не перекрыли подъезд к магазинам, не мешали пешеходам и т.д.

Нелегально ставить шлагбаум нет смысла - рано или поздно его демонтируют

При этом на легальную установку шлагбаума обычно уходит немного времени, а в случае нахождения дома в зоне платной парковки можно еще и получить от города компенсацию. Она составляет 50 тысяч рублей за каждый шлагбаум, чего хватает на покупку и монтаж самого простого ограждающего устройства.

Советы депутатов в установке шлагбаумов отказывают крайне редко, а технический проект составить под силу любому человеку - на схеме двора нужно просто отметить, где именно планируется поставить заграждения. Обычно их хватает два-три на двор. Непосредственно установку можно доверить частной фирме - на рынке их множество. Они же помогут и с подключением к централизованной диспетчерской, которая сможет поднять шлагбаум для машин спецслужб, такси, доставки и других.

Фото: Андрей Махонин/ ТАСС
ВС: Установка шлагбаума не должна нарушать права собственников

Напомню, возможность ограждать придомовую территорию, не нарушая закона, у горожан появилась в 2013 году - процедуру подробно описывает постановление городского правительства N 428-ПП. Острая потребность в ограждениях возникла после внедрения в городе платной парковки. Многие автомобилисты, не желая платить за стоянку, начали парковаться во дворах, что быстро вызвало недовольство со стороны местных жителей.

Впрочем, активно отгораживаются от заезжих автомобилистов и жители окраин, где платной парковки нет. Там актуальна другая проблема - приезжие из Подмосковья зачастую бросают свои авто в ближайшем дворе и едут в центр города на метро. Местным жителям из-за этого мест не остается.

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